Александр Лукашенко принял важные кадровые решения

Политический штаб Главы государства - Администрацию Президента - возглавил Игорь Сергеенко.До назначения он работал первым заместителем Председателя КГБ Беларуси. Имеет звание генерал-майора. Также сегодня заместителем главы администрации стала Ольга Чуприс - доктор юридических наук, профессор. Трудилась на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям БГУ. Занимавшие прежде эти должности сконцентрируют внимание на парламентской деятельности. Наталья Кочанова направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич (пройдя избирательную кампанию) вошел в состав Палаты представителей седьмого созыва. Кроме того, Александр Лукашенко принял решение направить в Совет Республики по президентской квоте Михаила Русого, Анатолия Исаченко и Сергея Рачкова. Предвосхищая возможные кривотолки, стоит отметить: в кадровом обновлении нет ничего чрезвычайного. Ротация и преемственность - характерная черта кадровой политики в стране.







Сберечь то, что имеем, - это задача и депутатов. Парламент сформирован, но впереди большая работа. И многое зависит от ее организации. Эти вопросы Александр Лукашенко сегодня обсудил на встрече с Валерием Мицкевичем (уже бывшим заместителем главы Администрации Президента и ныне депутатом парламента) и Владимиром Андрейченко, который в предыдущем составе возглавлял Палату представителей, а ныне депутат седьмого созыва. Учитывая их опыт и высокий профессионализм, белорусский лидер попросил помочь решить все организационные вопросы нового созыва. Также еще предстоит выбрать председателя Палаты представителей. С кандидатурой определятся путем тайного голосования. Первые решения новому (седьмому) созыву предстоит принять уже завтра на своем первом заседании.



