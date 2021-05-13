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Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран

Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости. Верительные грамоты Главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

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