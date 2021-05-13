Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран

Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости. Верительные грамоты Главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.



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