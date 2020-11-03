Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов зарубежных государств

Белорусская власть решительно защищает интересы большинства граждан, проголосовавших за единую страну и выступающих за независимое и устойчивое государство. Это заявил сегодня Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости. Дипломатический кортеж встречали в первой половине дня. По традиции буквально через пару часов на этих автомобилях появятся государственные флаги. География всего мира - это Япония, Турция, Ватикан, Венесуэла, Иран, Сирия и КНДР. Для всех гостей работа в нашей стране - абсолютно новая страница в биографии. Сама церемония вручения грамот - своеобразная точка отсчета и официальное начало дипломатических миссий. А также вызов в очень непростых условиях.

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Для Беларуси год знаковый - 75-летие Великой Победы. Наша страна чтит память героев и понимает цену настоящего мира. Поэтому последовательно выступает за широкий диалог о международной безопасности. Сегодня здесь контекст не только военно-политический, но и медицинский. Вторая волна пандемии мобилизует государства в работе над устойчивыми экономическими связями. Свои внутренние вызовы есть и в Беларуси.

С каждым из представленных государств уже большой опыт совместной работы. Но к точкам роста подход индивидуальный. Турция, Иран и Сирия объединяют регион больших экономических возможностей. Прочные связи с Венесуэлой открывают путь и торговому, и гуманитарному сотрудничеству. С КНДР у Беларуси неоправданно низкий уровень контакта - перспективы в производстве лекарств, продуктов питания и профессиональном обучении. С Японией - резервы в промышленной кооперации, инвестициях, науке и технологиях.



Развивать и укреплять связи - главная задача для каждого из новых представителей. Причем, основа может быть не только материальной, но и духовной.

Во время разговора с апостольским нунцием президент Беларуси передал самые добрые пожелания Папе Римскому Франциску. Беларусь и Ватикан связывают особые отношения. И в двусторонней повестке важное место занимают вопросы межконфессионального мира.





