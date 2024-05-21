Александр Лукашенко привел к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую

Светлана Любецкая была назначена на должность судьи Конституционного Суда указом Президента Беларуси от 23 апреля 2024 года. В торжественной обстановке она произнесла текст присяги, взяв на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь.