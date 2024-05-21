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Александр Лукашенко привел к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую

Александр Лукашенко привел к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую

Председатель Всебелорусского народного собрания, Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 мая привел к присяге судью Конституционного Суда Беларуси Светлану Любецкую, сообщает БЕЛТА.

Светлана Любецкая была назначена на должность судьи Конституционного Суда указом Президента Беларуси от 23 апреля 2024 года. В торжественной обстановке она произнесла текст присяги, взяв на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь.

После принесения судьей присяги Александр Лукашенко вручил ей удостоверение судьи Конституционного Суда, подарочный экземпляр Конституции Беларуси и букет цветов. На церемонии также присутствовали председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Верховного и Конституционного судов.

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