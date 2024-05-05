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Александр Лукашенко призвал хранить в стране мир и покой
Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая впраздник Пасхи храм в Орше, призвал хранить в стране мир и покой, сообщает БЕЛТА.
"Этот год особенный - это год 80-летия освобождения нашей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для нас он особенный, как ни для какого другого народа, потому что в эти годы фашистской агрессии Беларуси не существовало. Ее стерли с лица земли. Притом от западных до восточных границ. Все было уничтожено. Люди сохранились только благодаря тому, что их спрятала, укрыла наша природа, наши леса, - сказал глава государства. - Разве можно забыть эти труды, эти героические подвиги нашего народа? Мы это сделать не можем!"
Обращаясь к жителям Орши, Президент отметил, что у них есть все условия для жизни - от благодатной плодородной почвы до большого количества предприятий.
"В Орше и вокруг построено столько предприятий, что сегодня не хватает рабочих рук. Я уже говорил, что мы будем не просто думать, а принимать масштабные действия, чтобы обеспечить рабочими руками эти предприятия, т.е. есть где работать. И есть возможность зарабатывать для себя и своих детей. Главное - мир. Это уже моя проблема. Поэтому давайте, коль время выбрало нас, сохраним этот мир и покой", - резюмировал глава государства.
Фото: БЕЛТА
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