Александр Лукашенко призвал журналистов к объективности при подаче материалов

Президент Александр Лукашенко отвечает на вопросы представителей российского медиасообщества. Журналисты, эксперты и блогеры из разных регионов России (100 человек) находятся в нашей стране с пресс-туром. В беседе уже затронут ряд важнейших аспектов белорусско-российского партнерства. Прозвучала тема соблюдений всех договоренностей в рамках тесной интеграции. Белорусский лидер призвал журналистов к объективности при подаче материалов, без раздувания пламени из споров между странами. В повестке сотрудничества остаются нерешенные вопросы, в ближайшее время они будут рассматриваться на высшем уровне.

Белорусский лидер заметил, что россияне через СМИ и, в частности, телевидение, не имеют возможности получить полного и объективного представления о Беларуси. В то время как наши граждане могут выбрать для просмотра любой из ведущих российских телеканалов или интернет-ресурсов. Россиянам доступен только через спутник единственный телеканал "Беларусь 24". Нынешний пресс-тур - возможность восполнить недостаток объективной информации. За четыре дня гости посетили Витебскую и Минскую области, столицу, побывали на промышленных и сельхозпредприятиях, социально-культурных и спортивных объектах.