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Александр Лукашенко: Проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются
Проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются, новых тоже не появляется. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил накануне вечером на переговорах с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов в развитии двустороннего сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях, на международных площадках и мировую повестку дня. Александр Лукашенко особо подчеркнул приверженность общему вектору внешней политики и поблагодарил за приглашение в Сочи.
В конце встречи главы государств обменялись подарками. Александр Лукашенко передал президенту России икону "Ангел-хранитель" с пожеланием, чтобы она хранила и оберегала нового владельца. Ответный подарок - уникальная тканная картина работы уральских мастеров. Владимир Путин отметил, что пейзаж на ней - это наши общие красоты.
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