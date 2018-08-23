Александр Лукашенко: Проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются

Проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются, новых тоже не появляется. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил накануне вечером на переговорах с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов в развитии двустороннего сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях, на международных площадках и мировую повестку дня. Александр Лукашенко особо подчеркнул приверженность общему вектору внешней политики и поблагодарил за приглашение в Сочи.