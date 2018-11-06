Александр Лукашенко проехал на автобусе по открывшемуся новому мосту через Припять

Житковичи и Туров стали ближе. А перерезанная красная лента дала зеленый свет движению через Припять. Открыть мост к красному дню календаря было поручением Президента. И строители справились. За трудоемкую работу их представят к наградам. Завершение строительства сегодня лично проинспектировал Глава государства. Александр Лукашенко проехал на автобусе по новому мосту, пообщался с местными жителями и теми, кто приложил руку к масштабному проекту. В числе первых с одного берега на другой проехала и съемочная группа Агентства теленовостей.

Илона Красутская продолжит.

Все эти дни по доброй традиции накануне 7 Ноября страна получала подарки: обновленные предприятия, школы, детсады, спортплощадки. Среди них и один из самых известных и долгожданных объектов: тот самый мост через Припять, для которого Глава государства определил дедлайн - праздничную дату. Александр Лукашенко держал ситуацию на личном контроле. Был здесь в апреле, и вот в очередной раз сегодня, чтобы посмотреть на результат. Ну а наша съемочная группа приехала сюда на день раньше, чтобы пообщаться со всеми причастными к этой грандиозной стройке.

Но сначала предыстория. Эта переправа соединяла два берега Припяти более 30 лет. Немалый стаж да и собственный вес (а это больше 3 тысяч тонн) стал для конструкции настоящим бременем. Полтора года назад мост реконструировали, но даже это не стало панацеей - в декабре появились трещины. Движение по аварийному мосту, конечно, запретили. Короткий путь обеспечивала понтонная переправа. А пока реку не сковал лед, МЧС перевозило местное население на катерах. Помощью спасателей воспользовались более 45 тысяч человек, из них 1,5 тысячи - дети.

В марте транспортный коллапс в этом регионе стал главной темой новостей. Из-за погодных условий тысячи людей не могли добраться на работу, в больницу и элементарно к родным из Житковичей в Туров - понтон снесло ледоходом. В итоге приходилось делать круг в 300 километров. Местные власти называли ситуацию критической.

На совещании во Дворце Независимости решили: новый мост между Житковичами и Туровом должен быть открыт 7 Ноября. А пока организовать безопасную переправу для людей и транспорта.

Глава государства облетает регион, оценивает состояние аварийного моста с воздуха. И поручает проверить все мосты в стране.

Понтон стал настоящим спасением для легковушек. Кстати, с марта по сей день им воспользовались более полумиллиона автомобилей. А вот большегрузам поначалу приходилось непросто - преодолевать все те же 300 километров. Проблему решил паром - спецпроект Пинского судостроительного завода. По сути "прокачали" обычную грузовую баржу. За один рейс она перевозила 5 фур и 25 легковушек. Накануне открытия обновленного моста на этих кадрах один из последних ее рейсов. Понтон вскоре тоже демонтируют. За сутки до официального открытия нетерпение водителей можно понять.

Аварийная часть моста была в длину почти 200 метров. После консультаций ученых Академии наук и специалистов холдинга "Белавтодор" и организации "Белгипродор", занимающейся проектированием и инженерным сопровождением различных сооружений, было принято решение взорвать старые конструкции. Чтобы они не упали в воду, сделали специальную насыпь. Взрыв был точечный, отселять соседние деревни (а это около 3 тысяч жителей) не пришлось.

После обрушения аварийных секций начали возводить новые опоры и пролеты. При этом учли ошибки прошлого. На этот раз конструкцию сделали металлической. Новый пролет изготовил один из самых известных в России мостостроителей - Воронежстальмост.

Президент, как и обещал, сегодня прибыл проверить выполнение своего поручения. Реконструированный мост Глава государства сначала оценил с воздуха. После ЧП в Житковичах в стране проверили и другие. В итоге создали целую программу по реконструкции. В списке 32 моста. И это только республиканского назначения.

Следующий на очереди - мост на подъезде к Гомелю. Его реконструируют по аналогии с житковичским: бетонные пролетные строения заменят на металлические плиты. Отличие лишь в системе демонтажа.

Безусловно, местные жители воспользовались уникальной возможностью пообщаться с Главой государства. Уже завтра в стране будут отмечать 7 Ноября - государственный праздник, который помнит уже не все постсоветское пространство. Беларусь же не отказывается от лучших традиций прошлого, тем более если они приносят реальную пользу. Новые социальные объекты - подарки республиканского масштаба, которые, как, например, только что открытый мост, будут служить столетиями.

И все же наступающий красный день календаря несет и еще одну – идеологическую - нагрузку. Конечно, нет уже тех многотысячных демонстраций и лозунгов. Но ту самую душевную, эмоциональную, объединяющую силу 7 Ноября хранит, кстати, не только старшее поколение. Недавний столетний юбилей комсомола показал, насколько близкими могут быть те идеалы и молодым белорусам. Вес и авторитет молодежных организаций, их массовость и реальные трудовые достижения только подчеркивают: эти ценности нужны и важны для всех в нашей стране. А какой смысл в наступающий праздник вкладывает Президент Беларуси?

Гомельский регион часто во внимании Главы государства. Александр Лукашенко традиционно в этих краях весной, во время инспекции чернобыльских земель. Возрождение районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, стало настоящим делом жизни для нынешнего поколения белорусов. Бережно хранит это поколение и память о Великой Отечественной. Возможно, поэтому так остро и близко к сердцу принимаются новости, которые приходят из братской Украины. Поэтому и многие люди, бежавшие от кровавого конфликта, нашли свой второй дом именно в нашей стране. Десятки тысяч беженцев на абсолютно равных правах с белорусами работают, живут, воспитывают детей и так же переживают за судьбу своей родины. О том, как разрешить конфликт на Донбассе, сейчас говорит весь мир. Переговорных форматов множество, но с самого начала основным центром их притяжения стал официальный Минск. От первой, исторической встречи «нормандской четверки» до совсем недавней Мюнхенской конференции, результаты которой нам еще со временем предстоит увидеть и осмыслить. Но особо запомнилась встреча лидеров Беларуси и Украины на Форуме регионов, который принимал наш Гомель. Экономический формат мероприятия позволял уйти от больной темы, но президенты не смогли не сказать о Донбассе. Насколько важно было это слышать не политикам, а простым людям, мы увидели сегодня.

Вот так и получилось, что переправа на трассе Житковичи - Давид-Городок - граница Украины, открытая в канун праздника, оказалась подарком местным жителям и символичным знаком единения, несмотря ни на какие препятствия.

Символично накануне знакового праздника с песней о мире Беларусь выстраивает мосты в будущее. Мосты дружбы, миролюбия и единства.