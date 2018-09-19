Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании с воздуха

Глава государства традиционно уделяет большое внимание сельскохозяйственному сектору, который формирует продовольственную безопасность страны, способствует развитию экспортного потенциала и в целом является одной из основ независимости и суверенитета государства. Маршрут президентской инспекции охватывал южные районы Минской и Гомельской областей. Темпы и организация осенних полевых работ в этих районах с вертолета были видны как на ладони. В частности, Глава государства наблюдал за севом озимых зерновых, уборкой льна, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы и другими сельхозработами. Вице-премьер Михаил Русый, который в правительстве курирует аграрное направление, рассказал о поручениях Президента по следам сегодняшней инспекции с воздуха. Аграрии должны до 1 октября завершить сев озимых. Также оперативно провести уборку картофеля и овощей.

Кукурузы на зерно уже убрано более 20 %, намолочено более 300 тысяч тонн зерна. Погода позволила начать работы пораньше. Урожайность очень хорошая: в целом по стране 80 центнеров с гектара. Есть хозяйства, где и больше. Что касается госзаказа, он уже почти на 90 % выполнен – 740 тысяч тонн продовольственного зерна в закромах. То есть хватит с лихвой, чтобы обеспечить себя. Уборку льна планируется завершить до 27 сентября. В этом году аграрии получили хороший урожай картофеля и плодовых культур. Уже начали закладку витаминной продукции и овощей в стабилизационные фонды.