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Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа подписал указы, в соответствии с которыми в Вооруженных Силах произведены кадровые назначения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Генерал-майор Владимир Белый назначен начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил. На освободившуюся должность командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен генерал-майор Вадим Суров, который до настоящего времени занимал пост начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил. Теперь на эту должность назначен полковник Александр Агейчик.
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