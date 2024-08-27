Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа подписал указы, в соответствии с которыми в Вооруженных Силах произведены кадровые назначения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Генерал-майор Владимир Белый назначен начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил. На освободившуюся должность командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен генерал-майор Вадим Суров, который до настоящего времени занимал пост начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил. Теперь на эту должность назначен полковник Александр Агейчик.