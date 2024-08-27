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Александр Лукашенко прокомментировал арест Павла Дурова

Александр Лукашенко прокомментировал арест Павла Дурова

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Республиканском педсовете прокомментировал арест во Франции предпринимателя, сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает БЕЛТА.

Глава государства упомянул о данном вопросе в контексте образования, ведь многие из тех, кто плохо учился в школе, потом начинают критиковать власть и говорят, что где-то на Западе, например, во Франции, лучше, чем на Родине.

"Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы - не Дуровы… Виноват - иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?" - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что Президент России Владимир Путин как-то рассказал ему об одном из разговоров с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Дело было после выборов в Беларуси, и французский лидер в том телефонном разговоре с Президентом России упомянул о белорусской тематике: "Вот, у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные… (после выборов это был разговор)".

При этом в самой Франции в то же время бушевали акции "желтых жилетов". "Помните, они мочили там, не глядя на то, женщина - не женщина. И Путин рассказывает: "А я ему говорю: Эмманюэль, ты посмотри, что во Франции творится". Вы же, говорит, без разбору бьете всех там - женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: "Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура".

"Знаете, демократия - это "можно женщину головой о стенку, кровь хлещет во все стороны". В Америке можно там чернокожего задушить и ничего не будет. А сегодня Дурова арестовали. Поэтому я хочу, чтобы вы вот это (суть западной демократии - прим. БЕЛТА) прочувствовали и вложили в голову нашим школьникам", - добавил Александр Лукашенко, обращаясь к педагогам.

Фото: БЕЛТА

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