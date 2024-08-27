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Александр Лукашенко прокомментировал арест Павла Дурова
Президент Беларуси Александр Лукашенко на Республиканском педсовете прокомментировал арест во Франции предпринимателя, сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает БЕЛТА.
Глава государства упомянул о данном вопросе в контексте образования, ведь многие из тех, кто плохо учился в школе, потом начинают критиковать власть и говорят, что где-то на Западе, например, во Франции, лучше, чем на Родине.
"Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы - не Дуровы… Виноват - иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?" - заметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко рассказал, что Президент России Владимир Путин как-то рассказал ему об одном из разговоров с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Дело было после выборов в Беларуси, и французский лидер в том телефонном разговоре с Президентом России упомянул о белорусской тематике: "Вот, у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные… (после выборов это был разговор)".
При этом в самой Франции в то же время бушевали акции "желтых жилетов". "Помните, они мочили там, не глядя на то, женщина - не женщина. И Путин рассказывает: "А я ему говорю: Эмманюэль, ты посмотри, что во Франции творится". Вы же, говорит, без разбору бьете всех там - женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: "Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура".
"Знаете, демократия - это "можно женщину головой о стенку, кровь хлещет во все стороны". В Америке можно там чернокожего задушить и ничего не будет. А сегодня Дурова арестовали. Поэтому я хочу, чтобы вы вот это (суть западной демократии - прим. БЕЛТА) прочувствовали и вложили в голову нашим школьникам", - добавил Александр Лукашенко, обращаясь к педагогам.
Фото: БЕЛТА
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