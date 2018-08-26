Александр Лукашенко прокомментировал назначение нового посла России в Беларуси Михаила Бабича

И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… - это глупость несусветная. Вот я вам почти все пересказал. Ну он мне там детали рассказывал о жизни этого посла, о друзьях его, знакомых общих и так далее. И я сделал вывод, что Президент России действительно знает этого человека. И я ему сказал: "Если ты его хорошо знаешь и рекомендуешь и это действительно человек, который будет работать на улучшение отношений, я буду только приветствовать и буду ждать его здесь".