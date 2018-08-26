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Александр Лукашенко прокомментировал назначение нового посла России в Беларуси Михаила Бабича
Его кандидатура была согласована лидерами заранее, и Президент назвал дипломата весомой и масштабной фигурой, которая должна содействовать развитию двусторонних отношений.
И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… - это глупость несусветная. Вот я вам почти все пересказал. Ну он мне там детали рассказывал о жизни этого посла, о друзьях его, знакомых общих и так далее. И я сделал вывод, что Президент России действительно знает этого человека. И я ему сказал: "Если ты его хорошо знаешь и рекомендуешь и это действительно человек, который будет работать на улучшение отношений, я буду только приветствовать и буду ждать его здесь".
И после нашей встречи состоялась его встреча, Владимира Владимировича, с послом в Беларуси - это абсолютная случайность. Мы не говорили на этой встрече о новом представителе в Беларуси. Абсолютно. Даже не касались этого вопроса. Он для нас решенный.
Мы готовы работать с любым представителем Российской Федерации. Мы знаем, как будет вести себя любой посол России в Беларуси, если он хочет, чтобы Беларусь осталась надолго, а, может, и навеки самым близким союзником для России. Соответственно должен поступать посол".
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