Александр Лукашенко прокомментировал трагедию в столбцовской школе: виноваты все
Кадровые решения Главы государства. Помощником Президента - инспектором по Минску назначен Виталий Прима, по Брестской области - Анатолий Маркевич, ранее он был главой Новогрудского района. На этом посту его сменит Сергей Федченко. К слову, новый руководитель и в Кличевском райисполкоме - отныне за развитие региона отвечает Виктор Ребковец. Вопрос номер один для всей страны без исключения - экономика, отметил Глава государства, обращаясь к управленцам. От нее зависит благосостояние белорусских семей.
Предстоит в полном объеме решать схожие непростые задачи, о которых он говорил и ранее. "Два года - года предвыборных, поэтому надо показать людям, что мы умеем решать проблемы. Мы будем сдавать экзамен в нынешнем и в следующем году. Об этом я также всегда говорю накануне таких событий. И не надо бояться, что мы действительно будем сдавать экзамен. К этому серьезно будем готовиться. И показывать людям свою состоятельность управлять государством. Нас пугают разными угрозами. Но всегда главная фундаментальная проблема в любом государстве - это экономика. Будет хорошо в экономике - будет хорошо у людей дома, прежде всего в семьях", - сказал Александр Лукашенко и назвал экономику вопросом номер один для всех - от Президента до председателя сельского совета. Касаясь социального аспекта, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси очень многое сделано для нормальной жизни людей. "Нужно продолжить в этом направлении, начиная от агрогородков и заканчивая городом-героем Минском». Всем задачи поставлены Президентом, рассказано, где что строить и как благоустраивать улицы, где посадить какое дерево и т.д.
Назначая помощников Президента и согласовывая назначение руководителей районов, Александр Лукашенко также прокомментировал трагедию, которая произошла накануне в столбцовской школе. По мнению Главы государства, в случившемся виноваты все. Проблема в отсутствии дисциплины и порядка. Президент потребовал обратить внимание на места массового скопления людей, прежде всего детей. Александр Лукашенко проанонсировал, что в самое ближайшее время он спросит, что сделано для того, чтобы впредь предотвратить такие инциденты.
Обновился и состав нашего дипкорпуса за рубежом. Представляет интересы Беларуси в Испании и по совместительству во Всемирной туристской организации Павел Пустовой. Послом Беларуси в Польше отныне будет работать Владимир Чушев. Кадровые изменения произошли и в других ведомствах. Так, заместителем управделами Президента назначен Андрей Свиридов. На должность гендиректора Минского механического завода имени Вавилова пришел Александр Мороз.