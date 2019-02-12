Александр Лукашенко прокомментировал трагедию в столбцовской школе: виноваты все

Предстоит в полном объеме решать схожие непростые задачи, о которых он говорил и ранее. "Два года - года предвыборных, поэтому надо показать людям, что мы умеем решать проблемы. Мы будем сдавать экзамен в нынешнем и в следующем году. Об этом я также всегда говорю накануне таких событий. И не надо бояться, что мы действительно будем сдавать экзамен. К этому серьезно будем готовиться. И показывать людям свою состоятельность управлять государством. Нас пугают разными угрозами. Но всегда главная фундаментальная проблема в любом государстве - это экономика. Будет хорошо в экономике - будет хорошо у людей дома, прежде всего в семьях", - сказал Александр Лукашенко и назвал экономику вопросом номер один для всех - от Президента до председателя сельского совета. Касаясь социального аспекта, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси очень многое сделано для нормальной жизни людей. "Нужно продолжить в этом направлении, начиная от агрогородков и заканчивая городом-героем Минском». Всем задачи поставлены Президентом, рассказано, где что строить и как благоустраивать улицы, где посадить какое дерево и т.д.