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Александр Лукашенко протестировал Минскую кольцевую. Цель Президента - увидеть состояние инфраструктуры и соблюдение порядка
Сегодня на Минской кольцевой был замечен необычный "кортеж": по МКАД в одном потоке с другими автомобилями двигался автобус, в котором вместе ехали Глава государства, чиновники и журналисты. Магистраль специально не перекрывали, чтобы не создавать ажиотажа и напряжения на дороге. Цель Президента - своими глазами увидеть состояние инфраструктуры и соблюдение порядка. Кроме того, для Главы государства - это и возможность обозначить свое видение развития территорий и подходов к благоустройству. А для руководителей разных уровней и журналистов почти 60 километров по столичной кольцевой - фактически уникальный случай, когда можно увидеть в деталях работу Президента и понять суть его требований, ведь Александр Лукашенко серьезно относится к наведению порядка и переживает за каждый клочок земли.
Поддерживать порядок в стране можно только сообща
Конечно, поддерживать порядок в стране, за который так часто хвалят нас зарубежные гости, можно только сообща. Ведь одному не под силу сделать страну идеальной. Потому наш Президент своим примером и показывает остальным, как важно трепетно относиться к своей земле. Подключиться к работам по благоустройству должен каждый. Тем более, в трехлетие малой родины, а 2019-й как раз посвящен озеленению и наведению порядка. Это придется кстати и в преддверии II Европейских игр, когда к нам прибудут тысячи гостей. Но важно помнить, что делаем в первую очередь для себя.
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