Александр Лукашенко протестировал Минскую кольцевую. Цель Президента - увидеть состояние инфраструктуры и соблюдение порядка

Конечно, поддерживать порядок в стране, за который так часто хвалят нас зарубежные гости, можно только сообща. Ведь одному не под силу сделать страну идеальной. Потому наш Президент своим примером и показывает остальным, как важно трепетно относиться к своей земле. Подключиться к работам по благоустройству должен каждый. Тем более, в трехлетие малой родины, а 2019-й как раз посвящен озеленению и наведению порядка. Это придется кстати и в преддверии II Европейских игр, когда к нам прибудут тысячи гостей. Но важно помнить, что делаем в первую очередь для себя.