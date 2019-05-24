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Александр Лукашенко протестировал Минскую кольцевую в преддверии ІІ Европейских игр
Работы по улучшению инфраструктуры, транспортных артерий и активное благоустройство - в приоритете! Такие акценты расставил сегодня Президент для руководителей столицы, Минской области и не только. Свое видение и подходы к развитию территорий Глава государства обозначил во время движения по Минской кольцевой. В одном потоке с другими автомобилями двигался автобус, в котором вместе с Главой государства ехали чиновники и журналисты.
Отношение Президента к наведению порядка хорошо известно
Александр Лукашенко переживает за каждый клочок земли, оттого поездка белорусского лидера по МКАД - еще раз призыв для всех: в одиночку страну сделать идеальной невозможно. Беларусь - наш общий дом, и как вместе его благоустроим, так и будем выглядеть не только в своих глазах, но и в глазах приезжих и гостей. Особенно в Год малой родины и накануне ІІ Европейских игр. Создать комфортные условия, красоту, уют сможем только вместе. Подключиться к работам по благоустройству, внести свою лепту в озеленение Беларуси может каждый. И в этом вопросе, что называется, нет предела совершенству.
Первая кольцевая сегодня - огромный организм, в котором почти пятьдесят объектов
И они должны в скором времени быть готовы. Пока их только 14. Хватает и долгостроев, которые либо заморожены, либо брошены, что для столичной магистрали - непозволительная роскошь. Это деньги, престиж и порядок на земле. Бывает, что инвесторы берут землю под застройку и бросают проекты, срывая все сроки. Три года - время, за которое на выделенном участке появляется объект. Иначе - и это требование Президента - самые жесткие санкции.
К старту ІІ Европейских игр готовят не только дороги, но и транспорт
Александру Лукашенко показали автопарк, который обеспечит гостей удобным и быстрым доступом ко всем спортивным аренам и достопримечательностям столицы. Проезжая по МКАД, Глава государства обозначал моменты, которые руководители должны взять на контроль. Во время поездки не раз делали остановки для того, чтобы обратить внимание на каждую деталь и недочет. Но в любом случае порядок будет, если каждый постарается сделать страну комфортной для жизни.
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