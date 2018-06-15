Александр Лукашенко проведет 19 июня переговоры с президентом России

Во время встречи в узком составе лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках. Затем Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Повестка дня переговоров включает около десятка вопросов. Высший орган Союзного государства рассмотрит итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, заслушает отчет Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016, обсудит программу согласованных действий в области внешней политики на этот и следующий годы. Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и задач дальнейшего развития интеграционного объединения. По итогам заседания ожидается подписание ряда документов.