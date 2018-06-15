3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Александр Лукашенко проведет 19 июня переговоры с президентом России
Глава государства Александр Лукашенко проведет 19 июня переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с официальным визитом.
Во время встречи в узком составе лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках. Затем Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Повестка дня переговоров включает около десятка вопросов. Высший орган Союзного государства рассмотрит итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, заслушает отчет Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016, обсудит программу согласованных действий в области внешней политики на этот и следующий годы. Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и задач дальнейшего развития интеграционного объединения. По итогам заседания ожидается подписание ряда документов.
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Полиция Чехии протестует против низких зарплат
Политолог: Президентские выборы в Молдове - это репетиция перед парламентскими выборами 2025 года
Лавров: США готовят Европу к тому, чтобы она вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов