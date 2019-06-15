Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта

Абдель Фаттах аль-Сиси посетит Минск с официальным визитом в начале следующей недели.

Встреча глав государств состоится 18 июня во Дворце Независимости. Переговоры пройдут как в узком формате, так и в расширенном составе. Основное внимание уделят торгово-экономическому сотрудничеству. Президенты рассмотрят ход реализации совместных проектов и перспективные направления взаимодействия. Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, и текущую ситуацию в регионе и мире. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут совместное заявление.

. С того момента

. Товарооборот увеличился почти в 2 раза и перешагнул отметку в 100 миллионов долларов. Эту цель поставили президенты. Новые возможности для развития отношений по линии экономики откроет зона свободной торговли между Египтом и "евразийской пятеркой" - странами ЕАЭС.

Стороны все ближе к заключению соглашения. Уже провели два раунда переговоров. И как отметил посол Беларуси в Египте Сергей Рачков, завершение этой работы - перспектива нынешнего года.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте:

"Наши ориентиры такие: мы бы хотели увеличить товарооборот в 2-2,5 раза. И, конечно, есть определенные товарные группы, на которые ввозные пошлины высокие у египетской стороны. Поэтому мы надеемся, что это соглашение поможет снизить пошлины, позволит нашим товарам свободнее приходить на рынок Египта".







В продвижении своих экономических интересов в Египте Беларусь делает ставку не на обмен товарами, а на внедрение комплексных проектов.