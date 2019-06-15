3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта
Абдель Фаттах аль-Сиси посетит Минск с официальным визитом в начале следующей недели.
Встреча глав государств состоится 18 июня во Дворце Независимости. Переговоры пройдут как в узком формате, так и в расширенном составе. Основное внимание уделят торгово-экономическому сотрудничеству. Президенты рассмотрят ход реализации совместных проектов и перспективные направления взаимодействия. Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, и текущую ситуацию в регионе и мире. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут совместное заявление.
. С того момента
. Товарооборот увеличился почти в 2 раза и перешагнул отметку в 100 миллионов долларов. Эту цель поставили президенты. Новые возможности для развития отношений по линии экономики откроет зона свободной торговли между Египтом и "евразийской пятеркой" - странами ЕАЭС.
Стороны все ближе к заключению соглашения. Уже провели два раунда переговоров. И как отметил посол Беларуси в Египте Сергей Рачков, завершение этой работы - перспектива нынешнего года.
Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте:
"Наши ориентиры такие: мы бы хотели увеличить товарооборот в 2-2,5 раза. И, конечно, есть определенные товарные группы, на которые ввозные пошлины высокие у египетской стороны. Поэтому мы надеемся, что это соглашение поможет снизить пошлины, позволит нашим товарам свободнее приходить на рынок Египта".
В продвижении своих экономических интересов в Египте Беларусь делает ставку не на обмен товарами, а на внедрение комплексных проектов.
Речь о создании совместных сборочных производств с перспективой экспорта продукции в третьи страны. Сегодня в проработке у партнеров около 15 проектов в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, науки и образования.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов