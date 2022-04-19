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Александр Лукашенко проведет совещание по обеспечению законности и правопорядка

Александр Лукашенко проведет совещание по обеспечению законности и правопорядка

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня совещание по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, сообщает БелТА.

"Состав участников внушительный: руководители госорганов, губернаторы, прокуроры всех областей и Минска, СК, УВД и МЧС", - пишет Telegram-канал "Пул первого".

На совещании будут обсуждаться криминогенная обстановка, противодействие экстремизму, терроризму и незаконному обороту наркотиков, меры по предупреждению гибели людей на пожарах, профилактика правонарушений с участием несовершеннолетних.

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