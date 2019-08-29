Александр Лукашенко провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном

Белорусский лидер предложил посмотреть по-новому на отношения Минска и Вашингтона, тем более что у сторон уже есть история перезагрузки двусторонних позиций. Во время переговоров стороны затронули и вопросы региональной безопасности. По мнению советника Дональда Трампа, Беларусь и США способны найти общий язык как в экономической так и политической сфере. Подробности встречи во Дворце Независимости смотрите в следующих выпусках новостей.



