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Александр Лукашенко провел плановое совещание с силовым блоком Беларуси
Не допустить нарушения государственной границы наемниками, обеспечить Чернобыльскую АЭС энергоснабжением и оказать помощь беженцам из Украины - эти и другие задачи поставил сегодня Президент на плановом совещании с силовым блоком.
На фоне обостренной ситуации на внешнем контуре чрезвычайно важно держать руку на пульсе и предвидеть развитие ситуации на шаг вперед. Белорусской армии следует развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий, отметил Александр Лукашенко. Обстановка в регионе показывает, что в ближайшей и в среднесрочной перспективе улучшения ожидать не приходится.
Военнослужащие Беларуси обеспечивают безопасность своей страны
Наемники, как объяснил позже журналистам министр обороны, опасны своей непредсказуемостью. Они работают за деньги и будут наносить урон и гражданской инфраструктуре, и самим гражданским лицам. Отслеживать все, что происходит на внешнем контуре, - задача, поставленная перед всем силовым блоком. Необходимо обеспечить прикрытие тыла нашего основного союзника, который сейчас выполняет задачи по спецоперации. Усиление восточного фланга НАТО (по оценкам более 10 тысяч человек прибыло в страны Запада) и авиационной группировки, а также активное ведение разведки - все это не может не беспокоить белорусских военных, отметил Виктор Хренин.
Мы несем дежурство в усиленном режиме. Наши силы немедленного реагирования находятся в готовности к выполнению задач по предназначению. На южных границах на сегодняшний день 5 батальонных тактических групп выполняют задачи по прикрытию южных границ. Еще раз хочу сказать, что тот посыл, который был дан главой государства при утверждении результатов референдума, что бороться, сражаться и умирать мы будем на своей земле, для нас, людей военных, звучит как задача. Мы все - военнослужащие - находимся у себя на территории Республики Беларусь и выполняем задачи только по обеспечению безопасности нашей страны. И мы это делали, делаем и будем делать. Никаких других, как бы там кто-то ни пытался придумать инсинуации, не будет.
Чернобыльская АЭС осталась без электроснабжения
На повестке Чернобыльская АЭС и все ядерные объекты зоны отчуждения, которые остались без электроснабжения. А оно необходимо для безопасной работы хранилища отработанного ядерного топлива, последствия могут быть непредсказуемыми. Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам подключиться к работе и обеспечить энергоснабжение станции. Технически для этого есть необходимые возможности, в настоящее время прорабатываются оргвопросы. Подача электроэнергии может быть обеспечена в максимально сжатые сроки.
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