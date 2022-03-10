Александр Лукашенко провел плановое совещание с силовым блоком Беларуси

Мы несем дежурство в усиленном режиме. Наши силы немедленного реагирования находятся в готовности к выполнению задач по предназначению. На южных границах на сегодняшний день 5 батальонных тактических групп выполняют задачи по прикрытию южных границ. Еще раз хочу сказать, что тот посыл, который был дан главой государства при утверждении результатов референдума, что бороться, сражаться и умирать мы будем на своей земле, для нас, людей военных, звучит как задача. Мы все - военнослужащие - находимся у себя на территории Республики Беларусь и выполняем задачи только по обеспечению безопасности нашей страны. И мы это делали, делаем и будем делать. Никаких других, как бы там кто-то ни пытался придумать инсинуации, не будет.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси