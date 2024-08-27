Александр Лукашенко провел Республиканский педсовет

Буквально неделя остается до старта нового учебного года. Образование - это тема, которая касается каждой белорусской семьи. Качество программ, учебников, не только образовательный, но и воспитательный процесс, поступление и все, что с ним связано и куда после?

Все эти темы сегодня вынесли на Республиканский педсовет. Участие в нем по традиции принял Александр Лукашенко. События последнего времени (экономические и политические процессы) накладывают свой отпечаток на то, что происходит в белорусской школе. Все это нужно учитывать в образовательном процессе. Сегодня на этом особенно делал акцент Александр Лукашенко. Реформы закончились, существенных изменений не будет. А там, где нужна дошлифовка, будут совершенствовать. Президент в дискуссии с педагогами обозначил приоритеты для сферы. Это престиж профессии учителя. Говорили о патриотизме как о фундаменте образования. Талантливые люди должны остаться в стране, жить и работать.

Говорили не только о задачах, но и материальной составляющей. К 2025 году выровняют заработную плату работников образования со средней по стране. Также подумают о целевой программе строительства жилья для работников социальной сферы во всех регионах.

Наверное, сейчас проще говорить о том, что еще не, чем о том, что уже было сделано в белорусском образовании.

И с новыми правилами вступительной кампании и ее четкими алгоритмами разобрались -централизованные экзамены и ЦТ. Обновили учебные программы - да так, чтобы условно в Мозыре не было разрыва в качестве по сравнению с Минском. Новые учебники, новая форма, новые школы и детсады. Сильное профессионально-техническое образование, подготовка самих будущих педагогов.

И все-таки это такая сфера, где всегда есть, что обсудить. Особенно за неделю до того, как "снова в школу", рефлексия только усиливается.

Мы очень долго отделяли образование от воспитания. И сегодня самая главная задача - объединить в образовательное пространство эти две вещи, чтобы они вообще не рассматривались отдельно. Поэтому мы максимально придаем учебным занятиям воспитательную направленность, растим патриотов Республики Беларусь, которые готовы быть полезными во взрослой жизни. Жанна Гвозд, директор гимназии № 5 г. Минска

Республиканский педсовет - это уже традиция. Президент всегда поддерживал личным участием и задавал тон многим новациям. Что-то скрыть, приукрасить невозможно. Александр Лукашенко сам педагог, а бывших, как известно, в этом деле не бывает. В семье рос школьник, потом абитуриент поступал, вот студенчество - все проблемы и незакрытые вопросы были и есть как на ладони.

Помните, я сказал, что школа - это храм, переступая порог этого храма, ты должен отдавать себе отчет (прежде всего ученик). Это выполнено поручение? Школьники приходят в школу с трепетом, понимают, куда они пришли? Или на перемене дым столбом стоит? Есть это в школе или нет? Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Уважаемый Александр Григорьевич, мы видим, что в последние годы в этом плане достигнуты серьезные результаты. Этому благоприятствовало принятие государством школьного стандарта, где четко расписаны, какие имеются сегодня права и обязанности и учащегося, и у родителей, и у каждого учителя. Дисциплина и порядок в первую очередь по отношению к учащимся сегодня обеспечивается на хорошем высоком уровне", - констатировал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Почему я вам задаю эти вопросы? Я хотел почувствовать, на самом ли деле меня дезинформируют или информируют неправильно по поводу того, что на вас зараза начала распространяться в виде фальсификаций каких-то, итогов докладов, выводов и так далее. Вы уже в Министерстве образования все начинаете структурировать, так вот мы проверили, что-то там не так. Проверили - вот это докладываем правительству, это Игорю Петришенко (вице-премьеру), но ни в коем случае, чтобы это Президент не узнал. Я всегда предупреждаю, что у меня достаточно форм методов для того, чтобы достаточно глубоко изучить проблемы. Александр Лукашенко

Министр образования хоть и подробно расскажет обо всех последних новациях и эффекте изменений, но Президента как всегда интересует, какие остаются проблемы.

Дети, воспитание, семья, образование, рынок труда - все это взаимосвязано. Но не бывает здесь гладко и идеально. Вот хотя бы посмотреть на итоги этой вступительной кампании. Почти тысяча бюджетных мест в 2024 году остались вакантными.

"То, что нам крайне сегодня надо. Кушать все хотят. Человека надо накормить, одеть. А это - сельское хозяйство. А как завтра кормиться будем, во что одеваться будем. Все от земли. Почему здесь у нас недобор? Вы даже словом не обмолвились, - заметил белорусский лидер. - А инженеры… Как мы без инженеров завтра жить будем? Юристы и историки ни электромобили не создадут, ни атомную станцию не построят. То есть нужны прежде всего они, инженеры. А где они? А вы не сказали, что это проблема. Без вас, без учителей не будет никого - самого главного: здоровья никакого не будет, если вы не научите в школе, врачей не будет.

"Поверьте, очень серьезный вопрос. Я вижу динамику. Да, мы достигли небывалых высот, никто об этом не думал 20 лет назад, что мы можем достичь этих высот. Но, если мы не увидим, что у нас формируются проблемы долгосрочного порядка, рухнем в ту же бездну, в которой были после распада Советского Союза. Мы это должны видеть. И не надо это ретушировать, не надо это скрывать", - призвал глава государства.



"Я с вами вместе живу в этой жизни, обществе, я вижу, что происходит. И как человек более информированный, знаю больше по каждому из направлений. А сфера образования для меня важнейшая. Я немножко в ней соображаю, что происходит. 50 %, может, больше, моей работы - это учительство. Я должен видеть, анализировать и учить всю страну. Показывать: вот это надо, это… А иногда поставишь задачу, проконтролируешь - не сделано, потом идешь, сам делаешь", - сказал глава государства.

"Поэтому мы с вами в одной лодке и деваться нам некуда. Темнить, врать или приукрашивать ситуацию не надо. Ситуация вокруг очень сложная. Никогда вокруг Беларуси не было такой сложности, как сейчас. И страну надо удержать. И все хотим быть суверенными и независимыми. А как ее удержать - надо думать всем. И быть готовыми к этому. И все начинается с нас, учителей", - подчеркнул белорусский лидер.

Существенных изменений в образовании больше не будет - это позиция Президента. Не та сфера, где каждый год можно ставить эксперименты. А вот дошлифовывать и совершенствовать, конечно, продолжат.

Мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации - страну, махину эту (маленькая Беларусь - она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или". Александр Лукашенко

"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99 %. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем. Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу, все остальные вопросы - это мои вопросы. Сделайте свое дело, а я буду делать свое дело вместе со своими коллегами в правительстве, высшими должностными лицами, поэтому от вас я хочу услышать правду, почувствовать нерв нашего учительства с учетом той обстановки, которая сегодня складывается. Не нет жилья и так далее и тому подобное. Когда приезжают к нам украинцы, даже россияне говорят: слушайте, нам бы эти условия, как у белорусов, мы бы не ставили никаких вопросов", - сказал глава государства.

Все проблемные и спорные вопросы разберут в процессе обсуждения. Слово возьмут практики, ведь они каждый день находятся в школе, колледже и вузе.

Я считаю, что на сегодняшний день этот вопрос отработан с учетом всех замечаний, которые мы же выдвигали и говорили в 2022 году. Разноуровневая система, то есть пятый уровень, введен в ЦТ. Это позволило разграничить учащимся их возможности и способности, этого не хватало реально. Мы это почувствовали, и в 2024 году эта градация действительно хороша. То, что касается ЦЭ, - это для меня как руководителя возможность сопоставить свое учреждение образование, обратить внимание не просто на уровень ребенка, а уровень предмета, уровень учреждения образования, уровень педагога. Я хочу сказать, что подготовка в этом отношении ЦЭ усилилась практически в два раза. Это не значит, что она была не на должном уровне, но сам факт, что мы видим себя в объективе, позволяет нам скорректировать свое время и увидеть все проблемы, которые есть в рамках учреждения образования. Юлия Саматыго, директор Лошницкой гимназии Борисовского района

Много говорили о повышении престижа профобразования. В Беларуси обучение уже давно полностью интегрировано с производством. Беларусь готовит кадры для реальных потребностей экономики, причем не только собственной. Сегодня многие государства обращаются к нам с просьбой подготовить востребованных специалистов. 30 тыс. студентов из 100 стран мира учатся в Беларуси.

"Я ориентируюсь на то, что у меня сегодня есть мастера производства на обучение, преподаватели, мастерские и рабочие кадры, а они как никогда нужны в стране. Стараюсь делать так, чтобы мы подготовили рабочих и отправили их в организации заказчиков", - сказала Инесса Кузьмина, директор Минского государственного колледжа инновационных строительных технологий имени И. М. Жижеля.

По словам Президента, в других странах постсоветского пространства уже почувствовали остроту проблемы, в то время как для Беларуси она вполне решаема за счет сохранения важнейшего звена в системе образования - системы профтехобразования. "У нас есть база, и мы можем на этой базе подготовить больше рабочих рук, мастеров, прорабов. Это важнейшее звено", - сказал глава государства.

Хотя по привычке многие все еще гонятся за дипломом вуза, а потом бывает и такое - долго блуждают на рынке труда "в поисках себя". Другие без сомнений идут в колледж, получают опыт на производствах и уже в юном возрасте имеют конкретное представление о работе электриков, механиков, строителей. Такие ребята точно знают: будешь уметь все - точно не пропадешь в жизни.

"Я вижу, что будет завтра, я вижу, что может быть. Нам надо не просто обратить внимание, нам надо спохватиться и взяться за наших детей, чтобы они в школу приходили как в храм, чтобы у них дрожь по телу шла, как когда-то после войны было, - обратил внимание Президент на проблему воспитания молодежи. - Они все это ценили".

Президент убежден, что многим, пеняя на молодежь, которая, по их мнению, какая-то не такая, стоит обратить внимание: молодежь такая, какие мы, современное поколение. "Наша молодежь умная для того, чтобы понять и воспринимать то, что мы говорим. Только врать ей не надо, что она такая идеальная, - сказал глава государства. - Надо вбить в голову нашей молодежи, чтобы они понимали: без труда ничего быть не может".

Александр Лукашенко, например, обратил внимание на значительное число тех, кто не занят в экономике, откровенно говоря, бездельников. И это в то время, когда на рынке труда достаточно предложений, спрос на специалистов высокий. В этом смысле, как заметил Президент, в Беларуси слишком много демократии - хочу работаю, хочу не работаю. "Я вам хочу прямо задать вопрос: вам что, приятно, если вы вкалываете, а кто-то ни черта не делает, живет лучше вас? Это нормально, хорошо? От нас зависит", - подчеркнул глава государства.

Аналогичная ситуация, по словам Президента, с жильем, когда условия проживания только с большой натяжкой можно назвать удовлетворительными. В связи с этим Александр Лукашенко напомнил, что в жилищной политике государства взят курс на преимущественное строительство арендного жилья. "Если вузу, школе, колледжу, заводу, фабрике нужны люди, мы им окажем поддержку в строительстве жилья. Они должны иметь возможность предложить тем людям, которые хотят у них работать, в том числе и жилье", - пояснил Президент.

Глава государства также потребовал искоренить практику, когда отдельные руководители предприятий каждые два года просят нового специалиста взамен отработавшего по распределению. "Это абсолютно недопустимо!" - заявил Александр Лукашенко. Глава государства поручил облисполкомам, Минскому горисполкому и правительству еще раз вернуться к данному вопросу.

Президент скажет, что вопросы соцподдержки учителей, укрепление положительного имиджа педагога и школы - приоритетные направления госполитики. Зарплату обещают выровнять со средней по стране к 2025 году и жильем обеспечить. Есть идея целевой программы строительства для работников социальной сферы во всех регионах.



Только за последние три года на систему образования были направлены 30 млрд белорусскіх рублей. Постоянно обновляются и сами школы, и учебные аудитории, и классы - в общем, вся база. К тому же 9 новых школ откроют свои двери до конца 2024 года. Словом, государство вкладывает немалые силы и средства на подготовку и образовательный процесс и хочет видеть отдачу здесь. Все логично.



Неудивительно, что на нас нарастает давление извне. Все попытки дискредитировать белорусскую систему образования мы видим. Но у меня возникает только один вопрос при этом: если мы так плохо учим, то зачем гоняться за нашими выпускниками, зачем их тащить туда к себе? Ответ очевиден. Молодые наши соседи - литовцы, латыши, поляки, эстонцы - уже давно ищут счастья в "европах" и за океаном. Теперь этим соседям и другим нужны наши дети. Для Беларуси это вызов и именно система образования должна на него ответить. Это императив. И одновременно направление для нашей с вами работы. Александр Лукашенко

В ближайшее время будет усилена роль вузовской науки. И за воспитательный процесс серьезно возьмутся: "Ученым надо готовить смену, передавать свои знания нашей талантливой, одаренной молодежи. Это мое железное требование", - сказал Президент.

"Министр доложил об итогах проверки деятельности вузов и ректоров, проведенной по моему поручению. Но я вам скажу, что это только начало и отсидеться никому не получится. Мы намерены самым бескомпромиссным образом навести порядок в университетах. Да, мы будем поддерживать наших преподавателей, руководство университетов и финансово, и материально. Но и спрос будет увеличиваться. В том числе в этих целях мной запланировано посещение ряда региональных и столичных учебных заведений. Я попрошу серьезно к этому подойти", - предупредил Александр Лукашенко.

На встрече с ректорами Александр Лукашенко говорил о необходимости пересмотра перечня специальностей в соответствии с потребностями экономики, обновления учебных программ, усиления практической составляющей обучения: "Я не понимаю, почему вчерашнего дипломированного выпускника нужно доучивать? Кто в этом виноват? Вуз, который не дает нужных знаний, или работодатель, который не желает помогать в адаптации на первом рабочем месте? Что это такое?" - спросил Глава государства.

Такие подходы в современных условиях, когда предприятия нуждаются в подготовленных кадрах, - непозволительная роскошь. С другой стороны, руководителям учреждений образования, в частности ректорам, необходимо быть более мобильными, понимать, какие факультеты, специальности и формы обучения необходимо вводить, а от чего отказаться. И с целевыми направлениями стоит тоже разобраться. Вроде как система есть, но должной прозрачности и эффективности нет. Александр Лукашенко

Глава государства обратил внимание и на то, что прошло уже много времени с тех пор, как было принято глобальное решение по "целевикам", теперь настало время подвести итоги. "Андрей Иванович, надо это сделать в правительстве и доложить", - обратился Александр Лукашенко к Министру образования Андрею Иванцу.

А как зал отреагировал, когда глава государства заговорил про бюрократию и бумажную волокиту - явления, которые до сих пор не изжиты в педагогической среде.



"Стыдно про это говорить, про эту бюрократическую писанину. Я думаю, Андрей Иванович, Вы после этого разговора примете радикальное решение. Учитель не должен заниматься каким-то барахлом, писать какие-то отчеты, которые не нужны", - сказал Президент. Есть материалы, которые учитель должен представить. Но есть вопросы, которые только вы можете проанализировать и подсказать. Это животрепещущая тема, и только по этим темам можно просить и требовать учителя подключиться. Я больше разговоров на эту тему слышать не должен. Примите лично решение", - подчеркнул белорусский лидер.

Разделять ответственность за воспитание и образование придется и школе, и родителям. Они порой много требуют и спрашивают с самого педагога, при этом совершенно самоустраняясь от всех процессов. Так не пойдет. Как воспитать в подрастающем поколении патриотизм и без ущерба для дисциплины внедрять цифровые технологии - прозвучит много мнений.

Главное, на что я вас ориентирую, - это на то, что здесь нет ответственности только одного Министерства образования и ведомств. Очень хорошо, что в последнее время военные и представители органов внутренних дел активно включились в идеологическую и воспитательную работу, помогают нашим школам. Хотя бы настоящие мужики начали туда заходить. Это очень правильно. Тема патриотического воспитания должна быть в надежных руках. Но не будем забывать про еще одного "воспитателя" наших детей, агрессивного и очень порой опасного. Это интернет. Нам брошен очередной серьезный вызов. Александр Лукашенко

Глава государства ориентировал всех - педагогов, родителей, правоохранительные органы, общественные объединения, лидеров мнений - на то, чтобы максимально консолидироваться для решения этой проблемы. "Надо знать, достаточно ли мы делаем для формирования у детей навыков безопасного поведения в сети, понимания основ информационной гигиены. Необходимо проанализировать и усилить эту работу значительно", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Такая хорошая традиция - незадолго до начала нового учебного года советоваться и обсуждать актуальные вопросы с теми, кто является оплотом нашего образования.

Сегодня в школе старшие классы ориентированы на профильное обучение, когда на повышенном уровне изучаются те предметы, которые после будут необходимы учащимся для обучения в университете. На моих ребятах лежит большая нагрузка, и они все чаще задают такой вопрос: а зачем нам такое большое количество предметов. Может, стоит учащимся 10-11 классов предоставить такую возможность выбирать для изучения только те предметы, которые необходимы им в дальнейшем? Хотя я придерживаюсь устоявшейся формы обучения, когда происходит подготовка выпускника с широким кругозором и умением анализировать происходящее. Светлана Урбан, учитель СШ № 3 г. Дятлово

"Если Вы, Светлана, в этом убеждены, то я думаю, что так оно и должно быть, ибо мы превратимся в тех американцев, с которых иногда смеемся, - ответил Александр Лукашенко. - Они знают свой город (относительно). Ладно, они не знают, где Беларусь. Они не знают, что такое Россия, где она, что она самая огромная страна, что там какой-то конфликт", - ответил Президент.

Александр Лукашенко убежден, что человек, выходящий за порог школы, должен быть образованным по многим вопросам. "Поэтому Вы абсолютно правы. Человек должен быть по-настоящему образованным, - подчеркнул Глава государства. - Вы этот вопрос задали - я его вообще первый раз слышу. Я думал, у нас нет такой проблемы. А коль они появились, надо на корню это уничтожать. Наша школа должна давать если уже не огромные, обширные познания мира, но достаточные для того, чтобы жить в обществе и общаться с другими".

Более 2 тыс. педагогов приехали на Республиканский педсовет с предложениями и даже с тем, что наболело. Дети - они-то те еще цветы жизни. Это вам скажет и учитель из Минска, и совсем небольшого агрогородка.

Любые реформы - всегда сложно, особенно в такой чувствительной сфере, как образование. Это затрагивает каждую семью в Беларуси, ведь везде есть дети, которые будут учиться на разных этапах. Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета

"Я думаю, мы уже все сделали для того, чтобы сейчас просто системно работать и внедрять все то, что сегодня рекомендовано, реформировано. Просто двигаться по тем направлениям, которые уже дают результаты и оправдывают себя", - поделилась мнением директор Гомельского городского лицея № 1 Татьяна Чаплинская.

"Мы поддерживаем и делаем все возможное для того, чтобы воспитывать чувство гордости и патриотизма, самоуважения к себе. Когда ты учишься уважать себя, то будешь это делать по отношению ко всем, кто находится вокруг. Будешь любить и ценить, что происходит рядом", - сказала учитель СШ № 11 г. Гомеля Ирина Голованова.