Александр Лукашенко провел совещание по интеграционному сотрудничеству

Вопросы участия Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями сегодня обсуждали на совещании у Президента. Это и союзное строительство, и проблемы в ЕАЭС, торговля со странами СНГ, а также отношения с Евросоюзом и перспективы вступления в ВТО. Можно сказать, получился такой общий срез реалий интеграции и диалога с нашими партнерами. Подобный анализ всех нюансов станет основой подготовки к ежегодному посланию белорусскому народу и парламенту. Что касается диалога по линии Минск-Москва, то Беларусь сохраняет приверженность идее союзного строительства. Параллельно идет работа и по устранению проблемных моментов. И здесь - главный принцип - равные условия и для граждан обеих стран, и для субъектов хозяйствования. Кстати, многие экономические вопросы союзной повестки - перенесены на площадку ЕАЭС, где в последнее время нет должного прогресса. Не способствуют эффективной работе и фейковые вбросы на российском медийном поле. Также на совещании обсудили и перспективы экономического развития платформы СНГ, отношения с Евросоюзом, НАТО и состояние дел в ОДКБ. Все подробности - у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева.

Восток плюс Запад. Основной рисунок белорусской внешней политики и экономики в основном определен еще два десятилетия назад, и с тех пор правился совсем незначительно. Да и то в основном в ответ на пасы союзников и партнеров. В хоккее такую плотную и волевую игру от обороны, когда пятерка строго следует рисунку игры, называют "форчекинг".

Кстати, Александр Лукашенко и Владимир Путин на льду такое уже демонстрировали и не раз. Но вот в реальной экономике такой "сыгранности" увы, нет. И в союзной паре, и в евразийской пятерке - то единоличные нефтегазовые финты, то "плавим лед" неуклюжим катанием в долларовой зоне, то натыкаемся на информационные вбросы и "пробросы". Как сказал бы классик, такой хоккей нам не нужен. Хотя другой команды у нас нет, да и не надо, пожалуй.

Разговор сегодня продолжает серию своего рода "мозговых штурмов". Это подготовка к главному посланию года - народу и парламенту. По традиции в Овальном зале звучит конкретика. Никаких мутных формулировок и заоблачных обещаний. Исключительно точный баланс - потребностей и возможностей. Накануне на "Большом разговоре" уже разбирали пенсии, поддержку предпринимателей и сферы культуры. Коснулись и внешней экономики. Для открытой страны интеграция и кооперация - это основа. Тут как в хоккее можно, конечно, ненадолго "взлететь" на классе "легионеров", но без национальной школы - национальных интересов позиции не удержать.

Идеальная формула внешней торговли прозвучала на "Большом разговоре". 30 % - Россия, 30 - Евросоюз, еще треть - дальняя дуга государств от Латинской Америки до Австралии. В "золотое сечение" пока укладывается только наш товарооборот с ЕС. Доля России -38 %. Больше экономики - больше спорных вопросов. И главный - равенство субъектов и равные условия. Декларации 21 год, но, увы, на практике она целиком не работала ни дня. В 90-ые хромала политика (в Александре Лукашенко видели конкурента) в последние лет 15-ть - экономика. Хотя сама Беларусь от примата равенства и приверженности Союзу не отступала ни словом, ни делом.

Президент подчеркивает, инициатива обновления интеграции исходит из России, но мы к этому готовы, и совместной работы над "союзным государством 2.0" не сторонимся.





Работа над договором, наверняка, шла бы быстрее, если бы ее не перекладывали на президентов (в Сочи, например) и публичных экспертов с журналистами. Последние, скорее, за красное словцо, чем за общее дело. Созданная двусторонняя группа не собралась еще ни разу! Причем ее белорусская часть абсолютно готова к диалогу.

Пока, увы, активны исключительно журналисты и графоманы. Шум вокруг договора, поднятый в прессе, граничит с истерикой и напрямую вредит союзному строительству. Свежий пример -"Большой разговор с Президентом". Казалось бы, лидер по полочкам разложил каждый факт и претензию Москвы. Окунул в историю и атмосферу диалога на высшем уровне. Откровеннее - невозможно. Но, и тут нашлось место спекуляциям, Президент приводит лишь самые одиозные фейки.

Как сработал фейк о рубле. Ряд наших порталов, как говорят в Сети,"набросили на вентилятор" - громкие заголовки без контекста. В России противники союза подхватили, подправили и обрушили лавиной на головы пользователей. На первоисточник сходили сотни, о введении российского или единого рубля заговорили сотни тысяч. Так что в итоге пресс-секретарь Президента России и Госдума вынуждены были комментировать.

Специально делаются вбросы, специально неправильно высказывания интерпретируются, для того, чтобы напротив наши народы пытаться рассорить и для того, чтобы мы не нашли общий язык. Те, кто сегодня спекулируют на вопросах суверенитета, опять же те, кто сегодня меньше всего заинтересованы в том, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет".





С феноменом заголовков стоит поработать в Беларуси - об этом и на "Большом разговоре" говорили. Но опытные журналисты в России, кто взял на себя труд вникнуть в суть дискуссии, и так отстояли честь профессии. Например, Виталий Третьяков в "Фейсбуке" обстоятельно проанализировал возможный союзный рубль. Обозначив те же подводные камни, что и Минск: недоверие к финансистам, валюта как вершина интеграции и возможную незащищенность одного из союзников. Из уважения к мудрости приведем анализ полностью, без купюр.

Означает ли это, что сильная политическая, используя любимый нашими финансистами термин, "волатильность" проблемы "союзного рубля" снята? Сомневаюсь. По трем причинам.

Во-первых, о том, что у Беларуси и России будет единая валюта, мы слышали уже несколько раз. Даже сроки конкретные назывались, и они давно прошли. Во-вторых, извините, но я не очень доверяю нашим экономистам. Слишком многие их прогнозы не сбываются, слишком многие их обещания не выполняются. Все ли хорошо просчитано на сей раз? Не случится ли сразу вслед за введением союзного рубля что-нибудь такое, что стремительно разочарует население двух стран или (еще хуже) одной из них в этом шаге? В-третьих, введение единой валюты - кардинальное политическое решение руководства двух стран. Все ли явные и скрытые от широкой публики противоречия между руководством и элитами двух стран уже сняты, продуманы и согласованы ли последующие шаги, в частности, создание союзного финансового на первых порах правительства, что в данном случае практически неизбежно?

В принципе лично я стою за максимальную интеграцию России и Беларуси и, если, наконец, такое решение принято, то буду его только приветствовать. Но хочу услышать на сей счет совместное официальное заявление президентов России и Беларуси. Заявление, в котором, в частности, будут даны ответы и на те сомнения, о которых я сказал".

Как доказательство разумных сомнений - неполный переход даже в торговле на российский рубль. На Беларусь перекладывают курсовые разницы, во вне демонстрируя недоверие к собственной валюте.

Еще один пример вырванной из контекста и перекрученной фразы. Порталы, графоманы и даже вполне уважаемые редакции хайпанули на заголовке про объединение. Хотя речь шла о поглощении, трудно перепутать, а некоторые ресурсы все же дали полную цитату, но предпоследней строкой. Бизнес, ничего личного и… союзного.

Крайне сложно продвигается не только союзная, но и евразийская интеграция. Это объяснимо, если Союзное государство как локомотив порой не ощущает под собой надежных рельсов договоров, соглашений и равных условий, то как составу ЕАЭС набрать ход? "Стоп-кран", конечно, никто из политиков не дернет - репутационные потери слишком велики, но о сознательном торможении эксперты говорят все чаще.

Плюс к политизации эгоизм элит. В любом соглашении всегда можно найти чувствительную позицию и отложить до лучших времен. На своем кармане такие изъятия ощутит и общество, и заказчик "оговорки". Только первые потеряют, а очередной латифундист, чиновник или промышленно-финансовая группа приобретет.

Нам в очередной раз нужно абсолютно искренне между Беларусью и Россией и другими участниками ЕАЭС обсудить, как мы понимаем интеграционное объединение и как мы понимаем суть союзничества. Это нужно сделать не только на высшем политическом уровне (президентов, премьер-министров), но и более широко".

Шире евразийского проекта наше постсоветское Содружество Независимых. В прошлом году белорусский экспорт в СНГ (не считая Россию) вырос на четверть, причем в лидерах роста Украина - сказывается репутация Минска и экономический разрыв Киева с Москвой. Следующий шаг - зона свободной торговли услугами. Что это значит для нашего IT-сектора, логистики и грузоперевозок объяснять не стоит. Особенно, если удастся подключить Украину и Грузию.

В оборонительном союзе ОДКБ своя аномалия. Соседи ощетинились новыми вооружениями, прахом идут договоры, что полвека сдерживали мир от безумия, а у нашего "щита" даже генсека нет.





Как нас после этого будут воспринимать в НАТО? Альянсу даже разделять нас не надо, чтобы продвигать свои интересы.

Западное крыло белорусской внешней политики и экономики - Европейский союз. По цифрам неплохо балансируем свое развитие. Растут инвестиции, торговля и политический диалог. Как пример - рекордные соглашения с Европейскими банками: инвестиционным и реконструкции и развития.

По линии последнего объем операций превысил 360 миллионов евро, причем это недорогие деньги и вкладываются они в социально значимые стройки.

Главный аргумент в пользу западного вектора - не попытка отвернуться от России, как пишут отдельные недруги, а банальная арифметика. Кроме конкурентного и агрессивного рынка ЕС трудно найти платежеспособный спрос и валюту, чтобы рассчитаться за российский импорт. Дисбаланс колоссальный - 10 миллиардов долларов. Попытки Беларуси заработать в самой России и оставить деньги в союзной экономике, своим людям периодически торпедируются национальным эгоизмом. При этом "бумажные пряники" 10 миллиардов не покроют.

Независимые эксперты провели собственные подсчеты торгового баланса. Судя по цифрам, всего три позиции - свободный рынок продуктов питания, равные условия в госзакупках и агролизинге с равной компенсацией утилизационного сбора плюс одинаковые условия для грузоперевозчиков могли бы на треть сократить наш торговый минус с Россией. Причем это выгодно и самой восточной союзнице. Не раз было сказано: экономика совместная, до 40 миллионов россиян, включая семьи, в ней задействованы, каждый рубль сюда - это рубль в их развитие, т.е. настоящий союзный рубль, а не журналистские фейки.





В правительстве видят еще одну возможность сократить дефицит торгового баланса - в срок ввести атомную станцию и провести новую электрификацию в стране: от промышленных котлов до городских электробусов.

Поддержать белорусский экспорт на Запад или как минимум защитить от надуманного протекционизма, по мнению ряда экспертов, могло бы вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Но только если Минск отстоит разумный переходный период и убедит еще 6 стран - США, Канаду, ЕС, Австралию, Бразилию и Украину - заключить некабальные соглашения. Президент от правительства требует именно такие выкладки, ВТО ради ВТО лидер не подпишет.

В замедлении экономической разморозки отношений с ЕС Беларусь не заинтересована. По данным МИДа, готовы хоть сегодня подписать приоритеты партнерства и визовые послабления. Тем более Беларусь для граждан ЕС сроком на месяц мы уже фактически открыли - жест доброй воли. Возникшую паузу с ответом министр объясняет так.

Картина внешних интересов и связей Беларуси была бы неполной без НАТО. Да, в риторике мы часто выступаем антагонистами. Да, Беларусь против новой милитаризации в Европе. Но по-северному холодно и прагматично - без Североатлантического альянса сегодня мира в большой Евразии добиться нельзя. И официальный Минск это учитывает.