Александр Лукашенко провел совещание по военной безопасности - с докладом выступил председатель Совета Республики

Для отражения вероятных пакостей в отношении Беларуси у нас есть все. Об этом заявил Президент на совещании по вопросам военной безопасности. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь находится в центре геостратегических интересов планеты.

Поинтересовался Первый обстановкой на границе с Украиной. 9 августа наши военные сбили беспилотники ВСУ, которые пролетали над территорией Беларуси.

То, что Беларусь находится в центре внимания геостратегических интересов планеты, мы знаем об этом давно. Это одна из причин в том числе нарастания напряженности у наших границ. Плюс к тому (мы также это давно видим), за пределами нашей страны, из числа особенно наших беглых, которые покинули Беларусь, формируются разного рода хоругви и, как они громко называют, полки, целые корпуса для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть, повернуть страну вспять. Мы тоже это видели и знаем. Зная это, мы всегда к этому готовились - к противодействию этим людям. Особенно по линии спецслужб и по линии Вооруженных Сил. И прежде всего армии. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все", - заявил Александр Лукашенко.

Одной из тем совещания стала обстановка на границе с Украиной. "После событий с этими беспилотниками мы усилили контроль на белорусско-украинской границе. Более того, мы вывели туда части нашей армии. Какова сейчас обстановка на границе, все ли подразделения выведены в район концентрации войск на непредвиденный случай? Материалы я получил, карта у меня соответствующая есть. Я прошу доложить не только обстановку, но и развитие ситуации, ваши предложения, что будем делать здесь дальше", - сказал глава государства.

Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования Вооруженных Сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль Государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Министр также доложил, что с украинской стороны непрерывно ведется разведка, для чего активно используютсябеспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Беларуси. "В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций", - сказал Виктор Хренин.

Обстановка, скажу честно, непростая. Концентрация войск, мероприятия, которые проводятся украинской стороной в нашем приграничье, действия, которые сегодня вызвали резонанс в мировом масштабе на Курском направлении, заставляют нас задуматься, можем ли мы противодействовать подобным вызовам и угрозам. Глава государства конкретно спросил руководство военного ведомства, к чему мы готовы и как будем противодействовать. Министром обороны соответствующая информация доложена, Вооруженные силы готовы выполнять задачи и адекватно реагировать на любые провокации и вызовы, которые могут исходить против нашего государства. Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Беларуси

Отметим, что перед совещанием с силовиками Александр Лукашенко принял с докладом председателя Совета Республики. Первый выделил три группы вопросов. Отдельно речь шла о контактах верхней Палаты Парламента на международном треке.

"Наталья Ивановна, прежде всего - Минск. Вы, как уполномоченный человек по Минску, ситуацию мне доложите. Особенно по тем вопросам, по которым мы с вами определялись. И особенно по экономическим - предприятия.Мотовелозавод- как там ситуация? По продажам отдельных зданий, помещений. Ну и как начала работать новая команда верхней палаты парламента? Международные ваши контакты и другие вопросы, которые вы считаете нужным обсудить", - сказал белорусский лидер.

Наталья Кочанова в свою очередь отметила, что Совет Республики в новом составе провел уже четыре заседания. "Принят 31 законопроект. Мы активно работаем сейчас, в межсессионный период. Включились в работу достаточно активно, работаем с людьми. Рассматриваем те законопроекты, которые предоставлены нам на экспертном совете. Работа ведется активно по всем направлениям", - сказала она.

Отдельное внимание в беседе уделили минским промышленным гигантам: "Мотовело" и "Горизонт". Подробностями председатель Совета Республики поделилась с журналистами после разговора с Президентом.

Я доложила о выполнении поручений. Прежде всего это касалось предприятий, которые посещал Президент, -"Мотовело", МАЗ,"Горизонт". Мы ведем контроль за деятельностью этих предприятий, за реализацией проектов, которые осуществляются на этих предприятиях. Все идет по графику, и даже с опережением графика. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси