Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства

Такие встречи традиционны и нужны для того, чтобы оперативно обсуждать актуальные вопросы. Первый квартал пройден, уже понятно, как стартовал для нас 2019. Есть необходимость диагностировать состояние и проблемы экономики на ранней стадии, чтобы вовремя устранить их, не дожидаясь конца года.



Cреди обсуждаемых вопросов: динамика роста ВВП с выходом на прогнозные показатели по итогам 12 месяцев

Среди обсуждаемых вопросов несколько ключевых акцентов: динамика роста ВВП с выходом на прогнозные показатели по итогам 12 месяцев. Второй важный блок - экспорт и поступление валютной выручки в страну. От этого напрямую зависит ритмичная работа экономики и благосостояние белорусов. Речь шла о диверсификации торговли и сотрудничестве с нашими основными партнерами. Президент обратил внимание правительства на недопустимость затягивания решений по самым чувствительным вопросам.





По итогам 4 месяцев рост экономики составил 1,4 %

Это соответствует ожиданиям правительства. Каждый месяц добавляем, по полугодию планируют выйти на цифру роста в 1,8 %. В правительстве услышали и учтут критику Главы государства по поводу низких темпов экспорта. Несмотря на то, что сальдо лучше, чем в прошлом году, вместе с госорганами придется принять дополнительные меры, чтобы наверстать. Решая эту задачу, будут рассматривать товарную и страновую диверсификацию торговли. Что касается ситуации вокруг поставок так называемой грязной нефти из России, то этот вопрос будет в числе тех, которые планируется обсудить на встрече белорусского премьера с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Она запланирована на предстоящую пятницу.



Будет продолжена работа и над тем, чтобы поставки белорусской агропродукции на союзный с Россией рынок шли в спокойном режиме. Пока есть вопросы.





