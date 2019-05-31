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Александр Лукашенко провел совещание с международными судьями
Верховенство закона в государстве, соблюдение его норм и принципов - признак высокоразвитого общества. Об этом сегодня говорили во Дворце Независимости на встрече Президента Беларуси с международными судьями. Глава государства с представителями храмов правосудия со всей Европы обсудили важную дату для нашей страны - юбилей Конституции.
Основному закону государства в этом году 25 лет
И Беларуси интересен опыт зарубежных стран в сфере конституционного права. Ведь и наш главный документ создавался с учетом опыта Франции, США и других стран. Среди участников встречи и первый заместитель председателя венецианской комиссии, где Беларусь ассоциированный член уже с 94-го года. За последние 10 лет этот европейский комитет и наша страна провели ряд международных конференций с целью развить и укрепить правовую работу судов. Этому же посвящена и конференция в Минске. Открылась она еще вчера, и туда прибыли арбитры из Старого Света и Азии. Участники отметили: конституционное правосудие имеет значение в рамках не одного государства - всей Европы, а значит, должно развиваться сообща для решения глобальных вопросов права.
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