Александр Лукашенко провел совещание с представителями силового блока

Состояние дел в Вооруженных силах, готовность оперативно реагировать на внешние вызовы и результаты плановых учений в армии сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Президент принял с докладами руководителей ключевых силовых ведомств страны - госсекретаря Совета безопасности, министра обороны и начальника Главного разведуправления. Присутствие последнего объяснил сам главнокомандующий. У белорусских рубежей проходят учения НАТО. Хоть и более скромные, чем планировали изначально, но все равно масштабные. Беларуси важно отслеживать ситуацию, действовать без показухи и чрезвычайных мер, но убедительно. Чтобы партнеры в Европе и США знали реальную цену белорусского суверенитета.



Говорили сегодня и об итогах совместной тренировки с британскими зелеными беретами, готовности наших голубых касок к миротворческим операциям под эгидой ООН и о здоровье военнослужащих. Спекуляций на счет последнего по-прежнему, увы, много. Подробности докладов и оценок, включая уникальные, от военной разведки в материале Андрея Кривошеева.





Президент Беларуси принял с докладами ключевых силовиков

Выборочное зрение - это особенность нашей медиаэпохи. Вот озаботились все здоровьем - и 24 часа в сутки по всему миру разгоняется медиаволна на эту тему. А то, что было важно вчера и на самом деле важно сегодня - военные и ракеты в Европе, локальные конфликты, терроризм, миротворчество - словно испарилось. Но это только для обывателей. Новостная повестка и реальные угрозы цвета хаки отслеживаются военными в том же непрерывном режиме 24/7. Просто об этом до поры не расскажут в прессе, пока не полыхнуло - именно отсюда наше выборочное зрение.

Наблюдать за приготовлениями Североатлантического альянса к самым масштабным с конца холодной войны учениям вблизи наших границ Беларусь начала сразу после их анонса. Поручение Президента: с одной стороны, уделить внимание своей армии, с другой, спокойно, но адекватно реагировать на все движения НАТО. Так что сегодняшний доклад силовиков плановый и ожидаемый.

Учения НАТО без чрезмерного бряцания оружием

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Масштабная милитаризация Европы действительно не состоялась из-за пандемии и паники вокруг этого. Германия, Италия и Нидерланды просто отказались направлять войска. Здесь и здоровье солдат и офицеров, и нежелание тратить огромные деньги (в медицине они сейчас нужнее), и резерв военных патрулей на случай ЧП во время карантина. В Италии такие патрули на улицы уже вывели.

Наша военная разведка, конечно, говорит точнее: три натовские операции прямо сейчас в действии, но основные маневры сокращаются или откладываются.

Павел Тихонов, начальника Главного разведывательного управления - замначальника генштаба Вооруженных сил Беларуси:

"Сейчас завершается первый этап - переброска войск. Второй этап был запланирован на 22 апреля - 22 мая, но ввиду пандемии коронавируса руководство США и объединенных вооруженных сил НАТО откорректировало планы. Вместо переброшенных трех боевых бригадных групп сейчас в Германии и Польше сосредоточилась одна боевая группа. Уже отменены четыре учения. Полагаю, что коррективы еще будут вноситься по активному этапу данной операции".

Сворачивание армейской активности идет на пользу Европе и миру. Так считают в самом Старом Свете. Досрочно завершились учения в Норвегии, в Африке и не начинались. Аналитики полагают: изначально Defender (или "Защитник-2020") был задуман под американские выборы - показать мощь Трансатлантики и персонально Белого дома. Но сейчас больше плюсов к рейтингу Трампа способна дать экономика и здоровье американцев. Победа здесь будет хоть и не столь воинственной, зато наглядной и полезной для всего мира.

А после выявления двух десятков случаев заражения в Литве даже самые яростные атлантисты признали: громыхать контингентами в Европе сейчас совсем не ко времени.

Андрюс Дилда, начальник отдела по связям с общественностью штаба обороны Литвы:

"Пока, насколько мне известно, у всех заразившихся военнослужащих болезнь протекает в легкой форме. Как наши военные врачи, так и медики батальона НАТО способны справиться с этим самостоятельно".

Армия живет в штатном режиме

Ровно так и действует белорусская армия. Новый министр провел личную инспекцию, проверил боеготовность и дисциплину, планово приступил к подготовке к параду Победы. Что до маневров НАТО, здесь бдительность не теряем.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Интенсивность учений 16 марта была снижена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Ряд стран (Германия, Италия, Нидерланды) уже отказались от их проведения. Великобритания полностью сокращает и отводит свои силы и средства. Отменены смежные учения на территории Литвы, Латвии и Эстонии. Однако заявлений, что данные учения прекращены, до сих пор нет. Поэтому мы продолжаем плановую подготовку своих вооруженных сил. И с учетом действий у наших границ все мероприятия проводим самостоятельно, без чьей-либо помощи".

Своими силами сейчас в Беларуси проводятся плановые учения на 10 полигонах. Внезапная проверка боеготовности - как самая эффективная экзаменация войск.

Так на втором этапе отрабатывают маскировку, охрану объектов и разведку подразделениями сил спецопераций под Витебском и Брестом. В условиях современных конфликтов - это главная ударная сила, в том числе - против терроризма, а в белорусских реалиях еще и проверка перехода армии на современные мобильные "рельсы", слаженные и хорошо оснащенные.

Голубые каски Беларуси и зеленые береты Британии во имя мира

Кстати, в этом же формате намедни экзаменовали наших и британских миротворцев. Главу государства интересуют подробности тренировок.

Тренировка с зелеными беретами прошла абсолютно открыто для военных специалистов. Оттачивали огневое прикрытие, эвакуацию раненых, тактику и инженерную подготовку. То есть, именно те элементы, в которых наиболее заинтересованы Объединенные Нации, устанавливая мир в разных регионах планеты. Тренировки с британцами идут регулярно с 2018 года, так что, уже и партнеры больше говорят о доверии, чем о танках.

Уайт Бойкотт, подполковник, военный атташе по вопросам обороны Соединенного Королевства (Великобритания):

"Для нас это очень-очень важно, потому что является ответным этапом в наших двусторонних отношениях. Мы в Великобритании считаем, что у нас есть партнеры, у вас есть партнеры тоже. Но самое главное, чтобы у нас были хоть какие-то отношения в сфере миротворчества, мы вместе работаем. Подчеркиваю, самое важное - это иметь отношения. Постоянно на сегодняшний день надо к миротворчеству готовиться. Это очень важно, важнее, чем танки".

Здоровье военнослужащих - приоритет

Армия традиционно - самая закаленная и физически здоровая часть общества. Навыки стойко переносить тяготы и лишения службы передаются от поколения к поколению. Но Президента интересует здоровье военнослужащих. Спекуляций много, солдаты и офицеры - не в вакууме, а в том же, что и мы, информационном поле.

Ответ министра обороны - исчерпывающий: повода для тревоги нет, как нет и расслабленности. Армии вообще она не характерна, даже в самое спокойное и мирное время.

В вооруженных силах нет ни одного случая заражения коронавирусом

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"У нас никакой паники нет. Мы планово проводим все мероприятия. В эти дни на десяти полигонах Беларуси отрабатываются различные мероприятия, в них задействованы 7,5 тыс. военнослужащих. Они здоровы и способны выполнять задачи. Однако мы не расслабляемся. Наши санитарно-эпидемиологические службы, медики находятся в повышенной готовности. На сегодняшний день в вооруженных силах нет ни одного случая заражения коронавирусом".