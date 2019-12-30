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Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Как стало известно несколько минут назад, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

В первой части беседы лидеры обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года. А во второй обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в нашу страну. Подробности - в "Панораме".

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