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Александр Лукашенко провел встречу с председателем Австрийской народной партии

Белорусский лидер в формате рабочего ужина провел встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета. На встрече Александра Лукашенко и Себастьяна Курца также присутствовали представители крупного бизнеса.

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