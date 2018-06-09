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Александр Лукашенко провел встречу с Президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой
Беларусь готова создавать в Монголии высокопроизводительные предприятия и производства белорусской техники. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой. Разговор состоялся в китайском Циндао, где сегодня начинает свою работу саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
Наибольший интерес монгольской стороны вызывают белорусские технологии молочного производства. Александр Лукашенко отметил, что наша страна не только готова поделиться своим опытом в этом направлении, но и построить полноценный кластер по производству и переработке молока. Глава государства добавил, что в Монголии хорошо знакомы и с промышленными возможностями Беларуси. В ходе переговоров речь шла не только о продаже готовой продукции, но также и о возможностях создать в Монголии совместные предприятия по производству автомобильной и сельскохозяйственной техники. Во время встречи Президент Монголии напомнил, что несколько лет назад он посещал Беларусь в должности министра сельского хозяйства. Александр Лукашенко пригласил его снова посетить страну.
Дипломатические отношения между Беларусью и Монголией были установлены в январе 1992 года. Президенты стран встречались на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в Уфе три года назад. Основу взаимной торговли между странами составляет белорусский экспорт. Его основные позиции - карьерная техника, сухое молоко, части и принадлежности для автомобилей и тракторов. Товарооборот в прошлом году составил 13,5 миллиона долларов.
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