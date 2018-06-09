Александр Лукашенко провел встречу с Президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой

Наибольший интерес монгольской стороны вызывают белорусские технологии молочного производства. Александр Лукашенко отметил, что наша страна не только готова поделиться своим опытом в этом направлении, но и построить полноценный кластер по производству и переработке молока. Глава государства добавил, что в Монголии хорошо знакомы и с промышленными возможностями Беларуси. В ходе переговоров речь шла не только о продаже готовой продукции, но также и о возможностях создать в Монголии совместные предприятия по производству автомобильной и сельскохозяйственной техники. Во время встречи Президент Монголии напомнил, что несколько лет назад он посещал Беларусь в должности министра сельского хозяйства. Александр Лукашенко пригласил его снова посетить страну.