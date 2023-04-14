Александр Лукашенко провел встречу с руководителями высших судов зарубежных государств

Едины в желании обеспечить в своих государствах законность и порядок. Президент Беларуси 14 апреля провел встречу с руководителями высших судов зарубежных государств.

Представители из России, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана - зарубежные делегации прибыли в Минск в связи с празднованием столетия Верховного суда Беларуси.

Президент сделает акцент на том, что страны активно сотрудничают по многим направлениям, в том числе и в рамках международных обязательств по линии СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества. Сближение, контакты, обмен опытом в формировании судебных систем не исключение.

"Считаю, что ваш нынешний визит в Минск послужит дальнейшему развитию профессионального сотрудничества (праздник праздником, но наши обязанности с нас никто не снимал). Многие преобразования в сфере судебной деятельности мы можем проводить синхронно и согласованно. Наша страна всегда открыта для диалога. Мы очень серьезно "подсматриваем" за вами, за вашими нововведениями. И, делая определенные шаги в реформировании нашей судебной системы, мы смотрим, чтобы не забежать вперед и не уйти в сторону от вас", - заявил белорусский лидер.



157 судов сегодня функционируют в Беларуси



Сейчас в Беларуси после правовой реформы выстроена система из 157 судов, в том числе Верховного - как высшего судебного органа, который рассматривает сложные категории дел. Большинство из них касается интеллектуальной собственности.