Александр Лукашенко проводит встречу с политическим активом страны

Беларусь выходит из непростого поствыборного периода. Это заявил белорусский лидер на встрече с политическим активом страны. Обстоятельный разговор продолжается в эти минуты. Озвучен ряд важнейших тем развития государства. Во Дворце Независимости порядка 300 участников. Это высшие должностные лица, депутаты и сенаторы, руководство госорганов, представители вертикали власти из всех областей, а также главы крупнейших СМИ. Нынешняя общественно-политическая ситуация - повод мобилизовать усилия управленцев страны. Во главе угла - стабилизация обстановки, поддержание правопорядка, обеспечение безопасности, устойчивая работа предприятий и организаций. Уже в нынешнем году Беларусь должна вернуться к привычной, спокойной жизни.



Время митингов в прошлом, стоит подумать о будущем, где место лишь созиданию. В ближайшие месяцы будет идти подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Оно определит приоритеты развития Беларуси на пятилетку, в том числе задачи конституционного строительства. Концепция изменений в главный закон страны будет готова к декабрю.



