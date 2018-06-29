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Александр Лукашенко проводит встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

После митинга-реквиема Дворец Независимости принимает встречи самого высокого уровня. В эти минуты Александр Лукашенко проводит встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Сегодня же запланирована встреча главы государства с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером.

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