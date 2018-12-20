Александр Лукашенко проводит заседание с активом Мингорисполкома

Глава государства поручил законодательно закрепить планы по развитию пригородов Минска, это очень важно в контексте развития города. Ведь плотность населения в столице уже на уровне Берлина и других европейских городов. Также есть необходимость создавать комфортные условия городской среды. Причем проекты и решения должны быть продуманными и недорогими. Отдельно наш Президент отметил работу с населением. Заработная плата низкооплачиваемых категорий должна быть повышена. А в расширении занятости может помочь как раз бизнес-сфера. Но и здесь без конкурентного баланса никуда.