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Александр Лукашенко проводит заседание с активом Мингорисполкома

Большое совещание у Президента. Александр Лукашенко сегодня проводит заседание с активом Мингорисполкома.

Глава государства поручил законодательно закрепить планы по развитию пригородов Минска, это очень важно в контексте развития города. Ведь плотность населения в столице уже на уровне Берлина и других европейских городов. Также есть необходимость создавать комфортные условия городской среды. Причем проекты и решения должны быть продуманными и недорогими. Отдельно наш Президент отметил работу с населением. Заработная плата низкооплачиваемых категорий должна быть повышена. А в расширении занятости может помочь как раз бизнес-сфера. Но и здесь без конкурентного баланса никуда.

Серьезная задача для Мингорисполкома - развитие транспортной инфраструктуры. В этом направлении, по словам Президента, минские власти отстают минимум на пару лет. И Анатолий Сивак - мэр города, а в прошлом министр транспорта - может решить этот вопрос. Еще одна важная дата - 2025 год. За ближайшие шесть лет водоснабжение города должны перевести полностью на подземные источники.


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