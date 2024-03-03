Александр Лукашенко рассчитывает на возобновление конструктивного сотрудничества Беларуси и Болгарии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с национальным праздником - Днем Освобождения, пишет БЕЛТА.



"История отношений между Минском и Софией насчитывает не одно десятилетие. Основанные на доверии традиционно дружественные и партнерские контакты долгие годы успешно укреплялись, способствовали процветанию наших государств, - говорится в поздравлении. - Уверен, что духовная близость, симпатия и уважение между белорусским и болгарским народами со временем помогут возобновить конструктивное сотрудничество наших стран, в первую очередь в торговой и гуманитарной сферах. Белорусская сторона к этому готова".



Александр Лукашенко пожелал жителям Болгарии мира, процветания и благополучия.