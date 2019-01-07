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Александр Лукашенко: Рождество - один из самых глубоких по смыслу христианских праздников
Православные храмы сегодня наполнены благодатью и праздничными песнопениями. Мир встретил Рождество Христово. Торжественные богослужения прошли в десятках стран на разных языках. Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри, старообрядцы. В такие светлые дни вместе с белорусами храм посещает Глава государства. Александр Лукашенко сегодня зажег рождественскую свечу в храме-памятнике в честь Всех святых. Напомним, он был открыт для прихожан лишь в конце прошлого года и уже стал местом духовного единения. Возведение святыни длилось более 20 лет. Во время праздничного богослужения Александр Лукашенко отметил: Рождество - один из самых глубоких по смыслу христианских праздников. Оно символизирует рождение человека, которому предначертано совершить подвиг, пожертвовать собой ради спасения людей. И белорусская история знала много таких примеров. А храм в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, увековечил память тех, кто погиб, защищая Родину, в самые разные времена. С праздничной литургии - наш корреспондент Вероника Бута.
Зажечь рождественскую свечу Александр Лукашенко приехал сегодня в храм Всех святых - его возведение продолжалось более 20 лет. И с конца прошлого года святыня открыта для прихожан. Много слов в ее честь еще будет сказано, но прежде - обязательная остановка у памятника Алексию II.
Именно Алексий II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси в свое время дал благословение на этот храм, в котором сегодня особо празднично звонят колокола. К слову, до конца месяца будет собран весь колокольный ансамбль.
В христианском календаре Рождество - один из главных и, пожалуй, самых глубоких праздников. Время, когда принято выражать особую заботу и внимание тому, кто рядом. Когда желание любить, прощать, жить в мире и согласии гораздо сильнее, нежели суета будничных дней и каждодневных хлопот. Рождество как символ рождения человека, кому предначертано пожертвовать собой ради спасения других. И белорусам это чувство знакомо. Чтобы защитить Родину, чтобы защитить свои семьи, детей и матерей, не раз приходилось жертвовать самим дорогим - жизнью. А потому ценить мир и дружбу между народами в очередной раз призывает Александр Лукашенко, обращаясь к прихожанам.
Этот архитектурный ансамбль не просто украсил нашу столицу, но и сплотил народ. Причем не только православный, а совершенно разных конфессий. Двери храма открыты сегодня для всех, кто пожелает прикоснуться к святыне и почтить память погибших воинов и жертв времен лихолетий. Духовный огонь храма хранит негасимая лампада в крипте.
Храм-памятник создавался на глазах у целого поколения белорусов. Тогда, в середине 90-х, закладывая капсулу с посланием потомкам и памятной грамотой, Президент дает понятный всему миру сигнал: светская и духовная власти в Беларуси вместе. Как по-другому, когда и у государства, и у церкви общая цель - процветание и мир родной страны. В 2015 здесь же две тысячи человек в унисон запоют молитву за Беларусь. В октябре минувшего года - великое освящение Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Теперь помолиться в храме своему небесному покровителю может каждый.
Храм пополнился новой иконой "Рождество Христово" - подарок от Главы государства. На ней - пещера города Вифлеема, в центре композиции - Богоматерь, у которой на коленях лежит младенец Христос. Изготовили икону в мастерской при Свято-Елисаветинском монастыре. И конечно, белые розы. Это еще одна традиция Президента - на праздничную литургию приходить с цветами.
Александру Лукашенко вручили специальный выпуск Евангелия, который был разработан к освящению главного престола храма.
Вместе с Митрополитом Павлом Александр Лукашенко рождественскую свечу зажигает у иконы святого Александра Невского. Благоверный князь был известным военачальником, умным владыкой, который посвятил свою жизнь защите Родины.
В этот светлый день хочется говорить о добром: взаимопонимании, благополучии, спокойствии и теплоте душевной. Именно в такой простой и непринужденной обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами.
В рождественские дни к храму-памятнику съезжаются люди не только со всей страны, в гостях в эти дни много наших соседей. Храм становится местом духовного единения. В это праздничное время здесь выставлен древний поклонный крест-мощевик. Он хранит частицу ризы Господней и частицы мощей двадцати одного святого: великомученика и целителя Пантелеимона, блаженной Матроны Московской, святителя Златоуста. Помолиться у них можно до мая.
А вот славить новорожденного Христа белорусы будут вплоть до праздника Крещения. В храмах продолжат зажигать свечи - символ веры, мира и любви.
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