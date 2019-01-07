Александр Лукашенко: Рождество - один из самых глубоких по смыслу христианских праздников

Православные храмы сегодня наполнены благодатью и праздничными песнопениями. Мир встретил Рождество Христово. Торжественные богослужения прошли в десятках стран на разных языках. Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри, старообрядцы. В такие светлые дни вместе с белорусами храм посещает Глава государства. Александр Лукашенко сегодня зажег рождественскую свечу в храме-памятнике в честь Всех святых. Напомним, он был открыт для прихожан лишь в конце прошлого года и уже стал местом духовного единения. Возведение святыни длилось более 20 лет. Во время праздничного богослужения Александр Лукашенко отметил: Рождество - один из самых глубоких по смыслу христианских праздников. Оно символизирует рождение человека, которому предначертано совершить подвиг, пожертвовать собой ради спасения людей. И белорусская история знала много таких примеров. А храм в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, увековечил память тех, кто погиб, защищая Родину, в самые разные времена. С праздничной литургии - наш корреспондент Вероника Бута.



Зажечь рождественскую свечу Александр Лукашенко приехал сегодня в храм Всех святых - его возведение продолжалось более 20 лет. И с конца прошлого года святыня открыта для прихожан. Много слов в ее честь еще будет сказано, но прежде - обязательная остановка у памятника Алексию II.

Именно Алексий II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси в свое время дал благословение на этот храм, в котором сегодня особо празднично звонят колокола. К слову, до конца месяца будет собран весь колокольный ансамбль.

В христианском календаре Рождество - один из главных и, пожалуй, самых глубоких праздников. Время, когда принято выражать особую заботу и внимание тому, кто рядом. Когда желание любить, прощать, жить в мире и согласии гораздо сильнее, нежели суета будничных дней и каждодневных хлопот. Рождество как символ рождения человека, кому предначертано пожертвовать собой ради спасения других. И белорусам это чувство знакомо. Чтобы защитить Родину, чтобы защитить свои семьи, детей и матерей, не раз приходилось жертвовать самим дорогим - жизнью. А потому ценить мир и дружбу между народами в очередной раз призывает Александр Лукашенко, обращаясь к прихожанам.



Этот архитектурный ансамбль не просто украсил нашу столицу, но и сплотил народ. Причем не только православный, а совершенно разных конфессий. Двери храма открыты сегодня для всех, кто пожелает прикоснуться к святыне и почтить память погибших воинов и жертв времен лихолетий. Духовный огонь храма хранит негасимая лампада в крипте.



Храм-памятник создавался на глазах у целого поколения белорусов. Тогда, в середине 90-х, закладывая капсулу с посланием потомкам и памятной грамотой, Президент дает понятный всему миру сигнал: светская и духовная власти в Беларуси вместе. Как по-другому, когда и у государства, и у церкви общая цель - процветание и мир родной страны. В 2015 здесь же две тысячи человек в унисон запоют молитву за Беларусь. В октябре минувшего года - великое освящение Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Теперь помолиться в храме своему небесному покровителю может каждый.