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Александр Лукашенко: С полей мы должны взять 9,5 миллионов тонн
Обстановка на полях, готовность техники и обеспеченность топливом. Президент провел республиканское селекторное совещание по уборочной-2019. На прямую связь с Дворцом Независимостивышли все регионы. Губернаторы доложили о состоянии дел и проблемах. Поручение Александра Лукашенко - завершить уборку зерновых в 20-дневный срок.
В этом году из-за погодытехнику массово вывели на 10 дней позже обычного. Отдельные виды работ теперь пересекаются по срокам - к традиционной жатве добавились второй укос трав и уборка льна. Мониторинг накануне показал и серию нарушений. Для объективной оценки кампании в совещании участвовали представители прокуратуры, Комитета госконтроля и МВД.Деталив следующих выпусках новостей.
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