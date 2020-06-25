Александр Лукашенко: С помощью фейков пытаются дискредитировать власть

Кадровый день сегодня стал поводом для встречи во Дворце Независимости. Сразу скажем,без громких сенсаций,все в рабочем режиме. С руководителями на ключевых постах уже определились. Ранее Президент анонсировал разве что точечную подстройку управленческого аппарата. Решения этого четверга затронули дипкорпус, Минэкономики и местную власть.



Однако делая кадровые назначения, Александр Лукашенко высказался на злобу дня. Время непростое, в разгаре электоральная кампания. Некоторые используют данный период для раскачивания ситуации. Кроме прочего, в ход идут предвыборные технологии и самые разнообразные фейки, цель которых дискредитировать власть. Все это видят. Работать в экономике и в регионах это, конечно, не помогает. Но каждый руководитель в отдельности и власть в целом делают все, чтобы спокойно пройти эти месяцы - открыто и честно, разговаривая с людьми.



Наталья Бреус продолжит.Казалось, после обновления правительства все точки над "і" расставлены и кадровую папку можно отложить надолго. Но этот четверг в графике Президента заставил журналистов напрячь память - где же остались вакансии? Или над кем могли сгуститься тучи? В итоге обошлось без громких сенсаций - Президент верен себе. Прежде говорил лишь о минимальной подстройке управленческой вертикали. Так и случилось сегодня - это, скорее, рабочие моменты. С руководителями районов Александр Лукашенко, как правило, определяется заранее, не в разгар политических кампаний в стране. Но решение по Кричеву назрело. На должность главы райисполкома Президентом согласован Андрей Седуков.







Президент: Мы сейчас сдаем экзамен

Глава государства также обратил внимание на сельское хозяйство. По его словам, Кричевский район - очень важный восточный регион, этим вопросам надо уделять должное внимание.Строительный опыт Андрею Седукову будет очень кстати. Сердце Кричевского района - цементный завод. Одно из ключевых производств отрасли. Расширяя мощности, в уме держали прибавку по экспорту - в этом направлении и нужно работать. Но заниматься придется не только предприятиями: люди, агросектор - все это тоже вотчина председателя.

Акцент Президента для местной вертикали звучит просто: помимо активной работы в промышленности и сельском хозяйстве, уделить внимание работе с людьми. Время сейчас не самое простое, предвыборное. В ход идут не только разнообразные современные электоральные технологии, но и откровенные фейки.





С помощью фейков пытаются дискредитировать власть

Работать в регионах такая деза, конечно, не помогает. Но каждый руководитель в отдельности и власть в целомделают все, чтобы спокойно пройти эти месяцы - открыто и честно, разговаривая с людьми. Главная просьба - не поддаваться на лживые вбросы.





Александр Ганевич назначен послом Беларуси в Швейцарии

БелорусскаяШвейцария - именно так часто говорят о нашей стране, подразумевая не только схожую атмосферу, природу, но и положение, а также роль Минска в современной геополитике. Нейтралитет, ставка на мир - в этом наши позиции созвучны. Кстати, работать в Швейцарии в качестве посла теперь будет Александр Ганевич. Ему повезло - отношения государств идут в гору. Парламентарии и дипломаты приложили к этому руку. В феврале у нас открылось полноценно посольство конфедерации. Президент попросил не забывать про экономический аспект и экспорт. Он, кстати,растет. Весь товарооборот - больше четверти миллиарда долларов. Больше сотни компаний со швейцарским капиталом работает у нас.





Беларусь - Венесуэла: нужны взаимовыгодные формы работы в непростых условиях



Представлять интересы Беларуси за океаном - в Венесуэле - будет Андрей Молчан. Политическая воля лидеров в свое время позволила создать крепкую базу отношений в энергетике и промышленности, АПК и гуманитарной сфере. Сейчас там откровенно непросто, это замедлило развитие белорусско-венесуэльского сотрудничества.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле:

"По указанию Главы государства, который подчеркнул, что Венесуэла остается близким, стратегическим партнером Беларуси, нам надо внимательно проанализировать складывающуюся там ситуацию и выработать максимально эффективные и взаимовыгодные формы, алгоритмы работы в нынешних непростых условиях. Это то, чем мы сейчас займемся".





