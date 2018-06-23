Эффективное производство, достойные условия и оплата труда, а также конкурентоспособность продукции нашего АПК на мировом рынке. Новый этап развития аграрного сектора страны сегодня с подачи Главы государства был одной из главных тем для дискуссий. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Могилевскую область. Визиты Президента в регионы - это всегда доскональное изучение и, можно сказать, вскрытие проблем прямо на месте. Не обошлось без принципиальных решений и заявлений и сегодня. Аграрный сектор, с одной стороны, прибыльный, но в такой же степени и подвержен рискам: сильно зависит от внешних условий. Повлиять может что угодно: от погоды в прямом смысле до коррупционных капризов некоторых рынков.

Все, конечно, решаемо, если у партнеров есть желание договориться. Совсем недавно мы видели, как в рамках нашей самой тесной интеграции - Союзного государства - президенты за столом переговоров пришли к общему, в том числе и продовольственному, знаменателю. Еще не закончилась неделя и вот новость сегодняшнего дня: "Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусского молока". Об этом мы поговорим чуть позже. И, кстати, вспомним: зеленый свет и нашей молочке, и мясной продукции дал даже Китай. Огромный рынок, но уж действительно для избранных.

К такой качественной высоте аграрный сектор Беларуси пришел, конечно, не вдруг. Да, вложили в него сразу и много. Десятки миллиардов долларов всего за пятилетку. Но эти деньги так и пропали бы в земле, если бы человек не захотел на ней работать. Еще пять лет - и новая госпрограмма, и новое для нас слово "агрогородок". Вот так постепенно создали условия, в которых действительно есть желание трудиться на аграрной ниве. И уже многие городские жители завидуют заработку простого комбайнера на уборочной. О достойной оплате работников АПК сегодня тоже говорил Президент. Средний ориентир для отрасли - тысяча рублей.

Но и здесь не должно быть просто красивой вывески. Людям нужны гарантии, их можно обеспечить только продолжая модернизацию аграрной сферы. В каком направлении - обсуждали сегодня на большом совещании. Его организовали прямо в хозяйстве. От руководителя организации до министра свое слово сказал каждый. Место, кстати, тоже было выбрано неслучайно. "Большие Славени" - одно из хозяйств молодого холдинга "Купаловское". И именно он наряду с "Александрийским" проектом должен быть в авангарде сельхозпроизводства страны.

Понятно, что за глобализацией производства будущее, но и препятствий на этом пути предостаточно. И в политике, и в экономике быть сильным - значит быть готовым к сопротивлению сильных конкурентов.

Как искали новый белорусский аграрно-рыночный подход - расскажет Илона Красуцкая. Агрогородок Малые Славени вопреки своему названию - один из крупнейших в Шкловском районе. Население почти тысяча человек. Чуть меньше половины - приезжие. Кто-то оставил шумный мегаполис, переехал из областного города или соседнего Шклова. Причины у каждого свои: просто за спокойной жизнью, кого-то вынудили обстоятельства. Немало семей из соседней Украины. Отныне сюда едут и за радикальными переменами в профессиональной сфере.

Впрочем, Малые Славени издавна славились большими трудовыми достижениями своих земляков. Тогда еще колхоз имени Кирова гремел на весь Советский Союз. Коллектив взрастил трех Героев Социалистического Труда. Сегодня большинство жителей агрогородка трудятся в ЗАО "Большие Славени". Это огромный комплекс по откорму крупнорогатого скота. Активно набирают вес здесь 2440 голов. Но спустя полгода ждут прибавления - еще полтысячи. Уже обновили три фермы. До конца года реконструируют еще пять.

А прошло всего пару лет. 2016. Вот так сносили старую ферму, которая во всех смыслах грозилась рухнуть на головы крестьян. Теперь на ее месте комфортная площадка для выгула на тысячу мест.

Пока идет реконструкция - скот на летней. Вот уж действительно, как важна правильная обстановка и для коллектива, и для подрастающих постояльцев. Руководитель рассказывает, что выросли привесы. Но одними атмосферой и антуражем, конечно, сыт не будешь. Кстати, о кормах: в этом году их на 100 % заготовят сами.

ЗАО "Большие Славени" - это лишь один из пазлов нового в Беларуси агрохолдинга. Он получил название "Купаловское" и стал своего рода АПК-экспериментом. Идея принадлежит Главе государства.

Пару лет назад, посещая Могилевскую область, Александр Лукашенко поставил множество задач, касающихся развития малых населенных пунктов, качества жизни в них и будущего аграрной отрасли страны. Говорили о том, как повысить экономическую эффективность сельского хозяйства. Был назван один из возможных путей - объединение в холдинг так называемых предприятий середняков с привлечением средств инвестора.

Глава государства предложил создать комплексную интегрированную структуру с полным циклом производства, переработки и реализации продукции. Словом, на примере холдинга "Купаловское" продемонстрировать, каким должно быть АПК-производство XXI века. Второй участник агрохолдинга - "Амкодор-Шклов". Его новый молочно-товарный комплекс заработал в ноябре прошлого года. Название Слижи по одноименной деревне рядом, а трудятся на ферме люди со всех окрестных.

Весь производственный процесс - на одной площадке. Каждый месяц до 70 новорожденных телят.

Три месяца они в "яслях", а после перевод в цех доращивания. До конца года комплекс рассчитывают полностью укомплектовать поголовьем. Казалось бы, ферма в маленьком населенном пункте, а зарплата... Тысячей рублей здесь никого не удивишь.

Третье предприятие агрохолдинга "Новогородищенское". Да, далеко не самое сильное. Но в районе обещали помочь с кадрами всем.

Первые итоги работы "Купаловского", большой разговор о проблемах и перспективах сельхозотрасли. Предприятия холдинга сегодня посетил Глава государства. Два месяца аграрии ждали дождь. Засуха заставила принимать оперативные решения: пересев культур, в сложившихся условиях заготовка травяных кормов, сохранение урожая. На помощь все же пришло небо. Стихия добралась и до Могилевской области.

Передовые технологии и ориентир на эффективность. Как организована работа в комплексе “Большие Славени”, Президент интересуется детально. Во-первых, вопросы трудовой дисциплины. Касается всех: от руководителя до доярки и механизатора. Практично и с прицелом на перспективу: так должны строиться и отношения с работниками, и сами современные комплексы. Ведь нынешние условия диктуют новые правила работы в аграрной сфере.

О конкуренции на мировых рынках белорусские аграрии уже наслышаны. Что уж говорить, если даже в рамках самой продвинутой интеграции континента - Союзного государства - тоже постоянно приходится договариваться и искать компромиссы. В этом вопросе рассчитывать можно только на себя.

Президент поставил задачу до конца года определиться с окончательной структурой холдинга. И главное - тщательно работать с кадрами. Максимально использовать местные возможности.

Традиционно в ходе рабочих поездок по стране Президент детально интересуется и социально-экономическим развитием того или иного региона. Большое совещание. Под стать количество и состав участников - 70 человек: министры, руководство области и каждого из трех предприятий, вошедших в агрохолдинг. Вопросов множество. От качества молока, заготовки кормов до самых наболевших: кадров, занятости, зарплаты и дисциплины.

За последние две пятилетки в развитие АПК страны государство вложило более 40 миллиардов долларов. Результат очевиден: "сделано в Беларуси" - это уже тотальное доверие к качеству. Ценят наши продукты именно за натуральный состав. Громче любой статистики. Во время чемпионата мира по футболу сборные Бразилии и Польши включили в свой рацион нашу молочку: пармезан и белковые напитки. После своего визита в Беларусь и дегустации национальных блюд известный актер Жерар Депардье так вдохновился, что запустил продовольственный бизнес в России. Белорусские заводы актера производят фуа-гра и колбасы из окорочков бройлеров. В восторге от наших продуктов остался и Стивен Сигал. Высокие оценки не только открывшемуся накануне стадиону "Динамо", но и нашей сметане давал и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ.

За последние 15 лет удалось не только спасти и восстановить агросектор, но и обеспечить необходимые социальные стандарты. Все это время действует программа модернизации АПК. Дальнейшее развитие отрасли вполне возможно при участии частного капитала. Но главное - достойные условия труда и зарплата по заслугам. И здесь ориентир от Главы государства: за два года довести среднюю зарплату в агросекторе до тысячи рублей.

До конца года Глава государства поручил навести в Шкловском районе идеальный порядок и с учетом поставленных задач наладить работу на каждом предприятии агрохолдинга. Кроме того Александр Лукашенко анонсировал свой ближайший визит в регион. Глава государства хочет посмотреть еще несколько сельскохозяйственных предприятий. Столь пристальное внимание Президента к региональным вопросам вполне объяснимо. Объявив 2018-ый Годом малой родины, Александр Лукашенко призвал каждого белоруса вернуться к истокам, сделать полезное дело для своей малой родины. Речь о простых вещах: благоустроить дорогу или навести элементарный порядок. Идею подхватили многие.

Масштабные преображения особенно стали заметны после республиканского субботника. Трудясь на родине в Александрии на благоустройстве Трофимовой криницы, Александр Лукашенко рассказал о масштабном плане возрождения перспективных деревень и создании агрогородков. Стало понятно: для Года малой родины будет мало 365 дней.