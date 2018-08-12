Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Могилевскую область

На данный момент это самый мощный комбайн в Беларуси. Пропускная способность 21 килограмм зерна в секунду позволяет эффективно работать на полях с высокой урожайностью. Техника оснащена новейшей электроникой, которая дает возможность вождения по спутнику или по сигналу от станции наведения на Земле. То есть, машина управляется практически без помощи водителя. Также поддерживаются стандарты точного земледелия, автоматически подсчитывается урожайность и влажность культуры. На испытаниях в хозяйстве "Александрийское" комбайн зарекомендовал себя хорошо. Также Президента интересовала хозяйственная деятельность ОАО "Александрийское", производственные и финансовые показатели. При хороших цифрах в целом на работе сказывается большая кредитная нагрузка.