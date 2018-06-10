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Александр Лукашенко: С сильным Китаем будет сильной и Беларусь
С сильным Китаем будет сильной и Беларусь. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Встреча состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. Глава государства поздравил китайскую сторону с завершением председательства в Шанхайской организации сотрудничества и отметил, что прошедший саммит стал по-настоящему знаковым событием.
По итогам переговоров лидеров Беларуси и Китая стало известно, что государства устанавливают безвизовый режим для владельцев обычных паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение уже подписано. Ранее Беларусь представила свои глобальные предложения по расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии. На заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества Александр Лукашенко подчеркнул, что именно практическая экономическая кооперация стран-членов с государствами-наблюдателями и партнерами, эффективное использование их транзитных и логистических возможностей может стать одним из перспективных направлений развития организации. Ярким примером такой кооперации служит индустриальный парк "Великий камень". Среди белорусских инициатив форума и создание ІТ-экосистемы организации, которая объединит возможности электронных СМИ, социальных сетей и электронной торговли. Также Александр Лукашенко предложил задействовать возможности Беларуси для укрепления продовольственной безопасности евразийского региона.
По итогам саммита лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества приняли Циндаоскую декларацию. В общей сложности было принято 17 документов. В их числе решение Совета глав государств о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Также утверждены инициативы по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму.
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