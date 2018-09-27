Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Таджикистан

Сегодня Президент Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Переговорная часть саммита включает заседания лидеров стран Содружества в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия по ключевым направлениям. Ожидается также, что на полях саммита в Душанбе Александр Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами об насущных вопросах двустороннего сотрудничества.