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Александр Лукашенко сегодня посетит предприятие "Гранит" в Микашевичах

Александр Лукашенко сегодня посетит предприятие "Гранит" в Микашевичах

Александр Лукашенко едет в Микашевичи, где посетит предприятие "Гранит".Фото с карьеров. Почти марсианские пейзажи.



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