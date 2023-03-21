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Александр Лукашенко собрал большое совещание с силовым блоком Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал большое совещание с силовым блоком страны, пишет БЕЛТА.
На совещание приглашены представители и руководство органов прокуратуры, Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Следственного комитета, КГБ, МВД, Минобороны, МЧС, Госпогранкомитета, ГТК, Государственного комитета судебных экспертиз, судов общей юрисдикции, руководители регионов.
О планах провести это мероприятие говорилось еще в начале февраля этого года на встрече главы государства с генеральным прокурором Андреем Шведом.
"Давайте мы соберем весь силовой блок по итогам прошлого года. Поговорим о задачах, которые у нас стоят. Я так думаю, здесь, во Дворце Независимости, в самом большом зале. И поговорим откровенно о задачах и недостатках, самое главное - недостатки всего силового блока, в том числе и армии", - сказал Александр Лукашенко на встрече 6 февраля.
Глава государства подчеркнул, что на подобных больших совещаниях обязательно надо говорить и о недоработках в каждом силовом ведомстве. "Это наш недостаток, что мы вот в таком составе не говорим о проблемах армии, прокуратуры, следственных органов, МВД, КГБ в целом, собрав их вместе. Все-таки это люди, которые выполняют похожие, схожие задачи, очень важны контакты. И они должны видеть, чем живет… Допустим, Следственный комитет должен видеть, чем живет армия. Прокуратура-то понятно: вы тут постоянно в контакте. Надо будет нам обсудить. И там послушаем достижения наши и недостатки", - отметил Президент.
Александр Лукашенко поручил тогда генеральному прокурору совместно с главой Администрации Президента подготовить соответствующее совещание.
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