Александр Лукашенко собрал большое совещание с силовым блоком Беларуси

"Давайте мы соберем весь силовой блок по итогам прошлого года. Поговорим о задачах, которые у нас стоят. Я так думаю, здесь, во Дворце Независимости, в самом большом зале. И поговорим откровенно о задачах и недостатках, самое главное - недостатки всего силового блока, в том числе и армии", - сказал Александр Лукашенко на встрече 6 февраля.

Глава государства подчеркнул, что на подобных больших совещаниях обязательно надо говорить и о недоработках в каждом силовом ведомстве. "Это наш недостаток, что мы вот в таком составе не говорим о проблемах армии, прокуратуры, следственных органов, МВД, КГБ в целом, собрав их вместе. Все-таки это люди, которые выполняют похожие, схожие задачи, очень важны контакты. И они должны видеть, чем живет… Допустим, Следственный комитет должен видеть, чем живет армия. Прокуратура-то понятно: вы тут постоянно в контакте. Надо будет нам обсудить. И там послушаем достижения наши и недостатки", - отметил Президент.