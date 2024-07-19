Александр Лукашенко собрал селекторное совещание - в повестке два основных вопроса

В повестке мероприятия два основных вопроса - ход нынешней уборочной кампании и преодоление последствий стихии, которая в последнее время затронула ряд регионов страны.

Во Дворце Независимости в Минске и по видеосвязи в селекторном совещании принимают участие высшие должностные лица, руководители правительства и Администрации Президента, ряда министерств и ведомств, уполномоченные главы государства в областях и городе Минске, руководили облисполкомов и всех районов страны.