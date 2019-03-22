Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брестскую область

Барановичи играют важную роль в транспортной инфраструктуре Беларуси. Об этом Глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом города и района.



Социально-экономическое развитие в комплексе и пути решения сложных вопросов - в центре внимания.



В эти минуты в мероприятии принимают участие руководители различных предприятий и организаций, структурных подразделений местных органов власти и Брестского облисполкома. Александр Лукашенко поручил взять на контроль вопросы цен и уровня заработных плат.



За январь-февраль этого года рост экспорта товаров в районе вырос более чем на 2 процента и обеспечил положительное сальдо внешней торговли товарами в размере 80 с половиной миллионов долларов. Такой рост обусловлен увеличением объема поставок на 10 процентов. Активизировалась инвестиционная деятельность. За два месяца объем инвестиций составил около 376 миллионов рублей.