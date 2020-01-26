Александр Лукашенко совершил рабочую поездку по предприятиям Шкловского района

Начинаем с самого громкого события недели. Оно объединило в себе и вопросы комплексного решения проблем в регионе, и варианты развития конкретных предприятий, и даже целых отраслей. Серьезный разговор с чиновниками и директорами состоялся в Шклове - туда в конце недели с рабочей поездкой направился Президент.



Посещение завода газетной бумаги - это по сути продолжение диалога о судьбе инвестпроектов республиканского значения, которые, увы, пока так и не удалось завершить. Денег и сил вложено немало, а время уходит.



На совещании в декабре Глава государства пообещал посетить каждое такое предприятие и лично спросить за каждый вложенный рубль. Первая остановка как раз на шкловском заводе. Впереди, анонсировал Александр Лукашенко, Светлогорск и Добруш.



Там перспективные объекты также пока не заработали в полную силу. Так вот, чтобы в эту полную силу заработал завод газетной бумаги в Шклове, нужно еще около 6 миллионов евро. Напомним, в предприятие уже вложили прилично - почти 70 миллионов.



Президент разобрался, в чем там дело, в итоге деньги выделят, но в конце года должен быть виден результат. Не исключаем, что к этому времени будет еще одна президентская ревизия. Александр Лукашенко дал понять практически с порога: приехал не для галочки. И через несколько минут фраза "К нам едет Президент" эхом разлетелась еще на двух предприятиях. Их в маршруте Главы государства изначально не было.



Как прошли запланированные и не очень инспекции на высшем уровне, расскажет Вероника Бута.



Казалось бы, еще совсем недавно, в начале 2000-х, в наших издательствах и редакциях газет выпуск очередного номера был настоящей лотереей. И сможем ли мы прочесть свежую прессу, зависело не от слаженной работы журналистов, все зависело от поставщиков бумаги. Своей у нас не производили. Бывало так называемые партнеры пропадали на неделю, а то и на две, потом взвинчивали цены. Чтобы обеспечить себя бумагой, страна теряла огромные деньги.





Сегодня в Шклове регулярно в месяц с конвейера получают свыше 3000 тонн газетной бумаги

Ею обеспечивают не только все редакции нашей страны. На белорусском сырье выходят новости в Сербии, Китае, Узбекистане, в странах Балтии и Польше. Довольствоваться тем, что есть - не залог успешного бизнеса. Да и цены на газетную бумагу упали практически вдвое.

Леонид Шкляр, первый заместитель директора РУП "Завод газетной бумаги":

"Мировые тенденции показывают, что каждый год потребность в производстве газетной бумаги падает на 6 %. Поэтому мы и осваиваем бумагу типографскую для печатания книг, бумагу тонированную разных оттенков и цветов начали производить. И уже своим коллективом думаем, что будет через 10 лет - как нам менять нашу машину, чтобы быть востребованными".

Прибыльным импортозамещающим должно было стать и новое производство по выпуску бумаги - основы для мебельщиков. Вложили 69 миллионов евро - недешево, зато, как говорится, под ключ. Приходишь и работаешь. Даже покупатели в очередь выстроились за будущей продукцией.

Но вместо прибыли (в год ожидали под 10 миллионов евро) получили одни проблемы: новые линии выдают брак, подрядчик, чтобы избежать наказания, называет себя банкротом. А между прочим компания чешская с мировой репутацией надежного партнера. Как говорится, не придерешься. А по факту: сумма со штрафами и пени -свыше 10 миллионов евро - в нашу пользу. Денег так и не выплатили. Глава государства реагирует жестко: свои национальные интересы отстоять должны. И это касается не только конкретного случая.

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Пуск нового оборудования обещают к концу года

В остальном Президент заводом и заводчанами приятно впечатлен. Работать могут, да и у руля предприятия человек знающий. К директорскому креслу шел годами, до мелочей изучая технологический процесс. Деньги, о которых просили Президента (около 6 миллионов евро на запуск этой многострадальной линии), будут. Но под личную ответственность руководителя и чиновников. Пуск нового оборудования обещают к концу года. Выпуск на мощности - в 2023.

Чтобы оборудование не простаивало, переориентировались на бумажную упаковку. От этого отказываться нельзя. Президент в Шклове еще раз повторяет свое требование: все, что можно, заменить экологичными материалами. В стране должно быть минимум пластика, а весь мусор должен перерабатываться. Впрочем, прошлись в пятницу по всем проблемам региона и области. Поддержки хотят Белшина, Химволокно, "Моготекс". Спросят за каждый рубль, если деньги не вернут.

В целом Могилевщина сегодня отстает по валовому продукту, производительности и новым рабочим местам. И это даже с особым вниманием государства.

Цифры цифрами, но Президент решает увидеть все своими глазами. Спустя всего час без подготовки Александр Лукашенко нагрянет сперва на молочное, а после и на льняное производство.

На двоих одна территория и одна сырьевая база. Шкловский маслодельный завод и французский "Данон". Возможно, для более успешной работы стоило бы объединить их производственные ресурсы. Президент не против. Но вопрос для него не в форме собственности, а в результате. Кто готов предложить лучшее для района и главное - для людей.

Леонид Заяц, губернатор Могилевской области:

"Мы посчитаем возможности частника, изучим, что он готов вложить. Наша цель - создать современнейшее производство, которое могло бы конкурировать с готовой продукцией на других рынках".

На этой же площадке поднимают проблему животноводства. На Могилевщине, пусть и не массовый, но вполне ощутимый падеж скота. Его быть не должно. Все эти моменты на контроле у прокурора.

Следующая остановка - льнозавод. Недолгая, всего минут на 10. Больше и не нужно было. О технологии производства Президент знает все от и до. А потому сразу к делу. Здесь проблемы и с сырьем, и с технологией. Плюс ко всему руководители меняются несколько раз на год. Новый директор всего третий день на своем посту, а тут сразу испытание президентской инспекцией.

Особое внимание Александр Лукашенко просит обратить на сырье

Если завод не справляется с длинным волокном, может его стоит отдать другим предприятиям страны, например, в Оршу. В приоритете интересы государства. Логично. Ведь в отрасль вложено столько денег. Ждут максимальной отдачи.

Качественное и длинное льноволокно соответственно и продается выгоднее. На предприятии говорят, сырье порой не дотягивает. Да и часть линий вышла из строя. Максимально работают на том, что есть. И вот в прошлом году уже открыли для себя рынок Китая.

Требование Президента - оборудование восстановить

Губернатор заверяет, что технику подлатают своими силами и оперативно.

Дальше Александр Лукашенко собрался ехать на частное деревообрабатывающее предприятие. Это третья точка не по маршруту, но увы. Завод настолько закредитован, что собственник решил его закрыть. Что с компанией делать дальше, никто не знает. Подробности этой истории вскоре лягут на стол Президенту.

Александр Лукашенко дал понять, что приехал не для галочки. Всегда рабочие командировки Президента - это комплексный взгляд на развитие регионов. А здесь важно все: от работы отдельного предприятия до настроения местных жителей, чтобы из первых уст узнать о тех проблемах, которые не доходят по разным причинам до Главы государства. В рейтинге, пусть уже и значительно ниже, парадоксы бюрократии. Вот, например, таунхаусы из Шклова (а завод газетной бумаги знаменит еще и своими деревянными домами, которые собираются как конструктор "Лего") уже продаются в Европе, но дома нормы не позволяют.

Поговорили о перспективах завода. Президент не сомневается, здесь справятся с любыми трудностями, просит коллектив больше шевелиться. Поговорили даже о судьбе печатного слова и почему Глава государства не пользуется гаджетами. Коллектив такое искреннее и доверительное общение оценил по достоинству.

Поездка Президента в Шкловский район, конечно, одним днем не ограничилась. Впрочем, дальше без камер.

Говорят, Александр Лукашенко занялся "делами житейскими".