Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Вопросы интеграции в официальной повестке в ближайшие дни выйдут на первый план. Завтра в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча лидеров стран СНГ. Участие в саммитах примет и Александр Лукашенко. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию. Лидеры ЕАЭС обсудят, как будут дальше развиваться интеграционные процессы, реализацию цифровой повестки союза, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В повестку также включены вопросы, которые касаются международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

Накануне в интервью телеканалу "Россия 24" Глава нашего государства уже обозначил ключевые позиции Беларуси на переговорах. Это выравнивание условий для субъектов хозяйствования на всем пространстве ЕАЭС, устранение изъятий из режима свободной торговли и скорейший запуск единых евразийских рынков, включая рынок энергоресурсов.





Что ждут от встречи лидеров в Санкт-Петербурге эксперты и бизнес? Какие вопросы в евразийской повестке дня самые острые? И будет ли единая реакция союзников на растущее санкционное давление и мировую практику торговых войн? Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев собрал позиции и аргументы.





Евразийский экономический союз как интеграция молодая действительно переживает болезни роста. Здесь и переход к общим рынкам через неприятную практику изъятий, барьеров и ограничений. Здесь же неравные условия для бизнеса и недобросовестная конкуренция через лоббизм национальных бюрократий. Впрочем, и политики, и чиновники, и эксперты, принимая критику, всегда настаивают, что эти противоречия временные. Причем, учитывая недружелюбное окружение и сумбур в мировой экономике, союзники просто обречены ускорять интеграцию.

Еще и отсюда столь серьезное внимание к завтрашнему Высшему Евразийскому экономическому совету в Северной столице России. От лидеров ждут согласованной реакции на внешние вызовы и четкие "маяки": когда и на каких условиях целые сектора экономики пяти стран заработают как одно целое.

Именно такие приоритеты Беларуси накануне саммита озвучил Президент в интервью телеканалу "Россия 24". Логика проста: равные условия - это основа союза, причем основа гарантированная союзным договором. Если создание общих рынков тормозится, а на пути торговли, финансов, инновационных проектов и граждан вырастают препоны, интеграционный проект становится бюрократической формальностью.





При этом никаких особых преференций Беларусь для себя не просит - только четкого исполнения взаимных обязательств.

На этих же позициях стоят и проевразийские эксперты. Ведь любое предприятие в интеграционной цепочке выгодно всем участникам. Мало того что создает рабочие места и внедряет новые технологии, так еще зарабатывает и вкладывает в развитие целых регионов.





Евразийский банк развития - один из ключевых инструментов финансовой интеграции. Общий портфель проектов - под 3 млрд. долларов, но из них действующих белорусских лишь два - строительство ГЭС на Западной Двине и пополнение оборотного капитала БелАЗа. Суммарно это чуть менее 170 миллионов долларов.





В банке признают определенный спад инвестиционной активности в белорусском направлении, объясняя это входом на рынки новых евразийских союзников - Армении и Кыргызстана. Впрочем, банкиры обещают исправить дисбаланс в ближайшее время.









С 1 января текущего года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского союза. Он опирается на самые прогрессивные IT-технологии и заметно ускоряет оформление и движение товаров через общую таможенную границу "пятерки". Впрочем, для полной отдачи союзникам и здесь требуется время. Цифровизация таможни - дело затратное и не быстрое, даже при наличии политической воли.

Скорейший переход на алгоритмы единого Таможенного кодекса - вопрос хоть и важный, но технический. Тем более, белорусская таможня и все смежные ведомства - от фитосанитарного контроля до логистики - в евразийских лидерах по цифровизации.

Куда более принципиальный вопрос, который накануне саммита также озвучил белорусский лидер, - распределение ввозных таможенных пошлин. По нашим оценкам, белорусский и российский бюджеты не добирают.

Что ждет бизнес от завтрашнего саммита? Четких решений и гарантий их исполнения. Так, в сфере продуктов питания нужна хотя бы согласованная, а в идеале - унифицированная политика. Т. е. единые законодательные рамки, прозрачные правила поставок, добросовестная конкуренция - от санитарных норм до прилавков крупных сетей.





Гражданам ЕАЭС, конечно, хочется скорее вкусить плоды интеграции. Та же отмена мобильного роуминга между Беларусью и Россией, а затем и в рамках "евразийской пятерки" могла бы стать наглядной пользой от союза. Причем пользой близкой и понятной для каждого человека.

Куда сложнее с согласованной промышленной политикой и общей стратегией в науке. Говорим об этом уже десятилетие. Прямое поручение от президентов Беларуси и России прозвучало на могилевском форуме регионов. Сроки и контроль - жесткие.







