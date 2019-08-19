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Александр Лукашенко: Справедливость должна лежать в основе всех действий власти
Об этом Президент заявил сегодня, согласовывая назначения руководителей местной вертикали. Обновился пул управленцев в Могилевском регионе. Новые главы районов в Белыничах, Дрибине и Чаусах. Движение по карьерной лестнице пришлось как раз на самое горячее время - идет уборочная кампания. В зоне внимания руководителей с первого дня должны быть все вопросы - не только сельское хозяйство, но и промышленность. Плюс грамотная работа с людьми.
Важные кадровые изменения затронули и политический штаб. Александр Лукашенко назначил Андрея Кунцевича заместителем главы Администрации Президента. Прежде он на позиции зама курировал вопросы идеологии и социокультурной сферы в Могилевском облисполкоме. Теперь будет отвечать за идеологию, работу общественных объединений и СМИ в масштабе всей страны. При назначении Глава государства говорил о необходимости более плотно работать с молодежью, идет нешуточная борьба за "молодые умы", в том числе и в глобальной Сети. Часть поручений касалась и предстоящих парламентских выборов. Администрации Президента поручено, не вмешиваясь в компетенцию Центризбиркома, обеспечить идеологию этой кампании.
Умение работать с людьми, понимание запросов общества плюс журналистский опыт - все это станет хорошим подспорьем на новой должности. По словам Андрея Кунцевича, современным вызовам и угрозам можно противопоставить консолидацию и единство общества на основе взвешенной, разумной и справедливой госполитики.
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