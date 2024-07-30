Александр Лукашенко требует от белорусских ученых опережать время

Без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень развития экономики невозможно, и поэтому наука должна опережать время, а не плестись в хвосте. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 июля на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, пишет БЕЛТА.



Эта группа создана по распоряжению главы государства в июне нынешнего года. Она работает на постоянной основе и должна изучать вопросы практикоориентированности и результативности научных исследований и разработок ученых НАН Беларуси, внедрения разработок в отраслях экономики и социальной сферы, разработки импортозамещающей продукции и технологий, экспорта научно-технической продукции. Ежегодно рабочая группа будет представлять Президенту доклад о результатах работы и предложения по решению выявленных проблемных вопросов.



Как подчеркнул во вступительном слове глава государства, Беларусь сейчас находится на таком этапе развития, когда без науки невозможно сделать никакого движения вперед. "Поэтому наука и еще раз наука", - заметил он. И в Беларуси занимаются научными исследованиями как прикладного, так и фундаментального характера. Но с чем тогда связано создание рабочей группы, которая призвана изучить ситуацию в научной среде, прежде всего в Академии наук? Александр Лукашенко пояснил: "Науке мы отдаем все приоритеты, без нее развитие невозможно. Но в последнее время я вижу, что Академия наук допускала серьезные просчеты. Это тоже бывает. Наука такая вещь, когда приходится идти непроторенными путями, когда надо осваивать серьезные проблемы, брать вершины. Поэтому, естественно, ошибки возможны. Но, что меня насторожило, что ошибки допускались Академией наук там, где их быть не должно, где мы уже кое-чему научились: в животноводстве, в растениеводстве".



Например, в НАН созданы и работают научно-практические центры, деятельность которых, по словам Президента, не лучше других аналогичных структур, которые существуют вне Академии наук. "А должны быть лучшими", - подчеркнул глава государства.



Кроме того, к созданию рабочей группы подтолкнули обращения некоторых специалистов, членов правительства. "Меня убеждают в том, что нам надо серьезно посмотреть на развитие академической науки и принять соответствующие решения по всем направлениям", - сказал Александр Лукашенко.



"Мы живем в эпоху беспрецедентных возможностей развития нашей страны. Возможности колоссальные. Упустить нельзя. Есть устойчивая база и определенные результаты как в традиционных отраслях, так и в новых направлениях экономики. Но без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет не просто трудно - невозможно. Наука должна опережать время, но ни в коем случае не плестись в хвосте", - подчеркнул глава государства.



Александр Лукашенко напомнил, что с первых дней президентства ставил труд ученых во главу угла всех преобразований в жизни общества.



"Развитие отечественной науки - важнейший приоритет государственной политики, - заявил белорусский лидер. - В свое время мы не дали уничтожить научные школы и многолетние наработки. Сделали все возможное для их сохранения". Настало время спросить ученых за конкретный результат, констатировал Президент: "С какими фундаментальными, стратегическими разработками мы войдем в новые средне- и долгосрочную программы развития республики? Готовы ли обеспечить свой технологический суверенитет в нынешних реалиях?"



При этом речь, по словам Президента, не только и не столько о санкциях. "Мы к этому уже привыкли (к наличию санкций. - Прим. БЕЛТА). Они - проходящее. Я говорю о сумасшедшем развитии мира, особенно в Азии, на Востоке, - обратил внимание Президент. - Но и Запад не спит в шапку. На последнем Саммите НАТО заявлен четвертый приоритет (вплоть до создания центральных органов на уровне Альянса) - "технологический рывок".



"А это - квантовые технологии, искусственный интеллект, биология и цифровая трансформация, - продолжил он. - Мы не должны и не имеем права отстать".



Глава государства подчеркнул, что власть и общество едины во мнении о важности этих задач, и это показали недавние социологические исследования. "В приоритетах развития страны белорусы на первое место поставили наукоемкие отрасли промышленности, обеспечивающие технологический прорыв и выход на внешние рынки, а также высокотехнологичные отрасли агропромышленного комплекса, - отметил Президент. - Это стратегически правильный подход. Дороги, жилье, образование, культура, спортивные объекты - все это будет развиваться, если обеспечим в стране наукоемкое конкурентоспособное производство. Отсюда - экспорт, достойные зарплаты, налоги и бюджет".



Александр Лукашенко обратил внимание, что успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом туда зайти и насколько он будет востребован. И вузовский, и отраслевой, и академический сектора науки должны работать на эту цель в тесном взаимодействии. Насколько оно отлажено, еще предстоит проанализировать, изучив также не слишком ли распыляются усилия и средства с учетом компактности Беларуси, отметил Президент.



"Главное - отечественная наука должна двигать экономику страны. То есть должен быть конкретный результат, ощутимый для государства и для людей. Особенно в настоящее время", - потребовал белорусский лидер.



Президент обратил внимание, что вовсе не отрицает развитие фундаментальной науки. Она позволяет заглянуть за горизонт, что важно, и она будет развиваться в Беларуси.



"Но сегодняшний день делают результаты прикладных исследований. Именно они поднимают страну на новый уровень", - сделал акцент глава государства.

