Александр Лукашенко утвердил сроки проведения фестиваля "Славянский базар в Витебске" в 2024 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены сроки проведения XXXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Основные мероприятия пройдут с 11 по 14 июля 2024 года.



С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.



Установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей "Славянского базара в Витебске" из 73 государств. Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск". При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.